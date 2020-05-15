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Ankara Haberleri: Julien Sütunu leyleğini bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

AA
15.05.2020 - 23:39 |Son Güncelleme :

Ankara'nın tarihi simgelerinden Ulus’taki ‘Julien Sütunu’ ile bütünleşen ancak son yıllarda gelmeyi bırakan leylekler için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından yeni yuva yapılarak sütunun üstüne konuldu. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, “Leyleğimizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

AA

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), tepesindeki leylek yuvasıyla uzun yıllar leyleklere ev sahipliği yapan anca son yıllarda leyleklerin gelmediği ‘Julien Sütunu’ için hareke geçti. Üniversite, leyleklerin yeniden gelişlerini sağlamak amacıyla hazırladığı yuvayı tarihi sütunun üzerine yerleştirdi. Üniversitenin kullandığı tarihi binaları eğitim öğretim için restore edip dönüştürürken çeşitli hikayelerin ortaya çıktığını kaydeden ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, leylek yuvası için yaptıkları çalışmayla ilgili şunları söyledi:

ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞMASINI ARZU ETTİK

“Uzman arkadaşlarımızla oturduk. Veterinerlerimiz ‘Leyleklerden birinin eşi öldüğü için veya yuva bozulduğu için gelmemiş olabilirler ama o önceki leylekler hayatta değilse bile mutlaka yeni leylekler gelir burayı yuva edinirler’ dediler. Biz de buradaki tarihi mekanlar canlanırken, Ankara'nın simgesi olan sütunun üstündeki leylek yuvasıyla da o eski günlerine kavuşmasını arzu ettik. Bunun için bu yuvayı yeniden hayata geçirdik. Leyleğimizi dört gözle bekliyoruz. Arzu ediyoruz ki göç sezonlarında burayı bir konak, bir menzil olarak kullansınlar ve buraya geldiklerinde de Ankara'mızın güzelliğine güzellik katsınlar.” 

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

ADRESİ: LEYLEK YUVASININ ORA

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

Roma İmparatoru Julien’ın Ankara’ya ziyareti onuruna yaklaşık 1700 yıl önce dikilen 15 metre yüksekliğindeki Julien Sütunu, Ulus Taşhan’ın yanındaki yerinden 1934 yılında sökülerek uzun yıllar Ankara Valilik binası olarak kullanılan şimdi ise ASBÜ’ye ev sahipliği yapan binanın önündeki yeni yerine taşındı. Adres soranlara “leylek yuvasının ora” şeklinde tarifi yapılan ve “Belkıs Minaresi” olarak da bilinen Ulus’taki tarihi sütunla özdeşleşen leylek yuvası, bütünleştiği tarihi sütunla başkenti simgeleyen posta pulları ve kartpostallarda da yer aldı.

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Julien Sütunu leyleğini bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 23 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Julien Sütunu leyleğini bekliyor haberi güncellenecektir.

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