Turizmde yapay zekânın öncüsü Türkiye’yi merkez üs seçti

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DÜNYA genelinde 8 bini aşkın otele tedarik teknolojisi hizmetleri sunan Mövenpick Holding iştiraklerinden, dijital satın alma platformu FutureLog, Yunanistan, Mısır ve Türk Cumhuriyetleri operasyonlarında Türkiye’yi merkez üs seçti. Konaklama endüstrisinin tedarikten ödemeye yazılımın lider sağlayıcılarından FutureLog, Türkiye ülke merkezini geçen yıl Antalya’da konumlandı. Şirket, Ankara’da veri işleme merkezi, İstanbul’da ise destek merkezi kurarak yakın gelecekte üç kıtada hizmet ağını genişletmeye hazırlanıyor. Türkiye’de International Hospitality Company’in (IHC) firması çatısı altında hizmet veren FutureLog’un “Turizmde Yapay Zeka” konulu basın buluşması geçtiğimiz gün Tourism Journal'ın organizasyonuyla Antalya Aquarium’da gerçekleştirildi. Markus Feller ve FutureLog Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yiğit’in de katıldığı toplantıda; FutureLog Türkiye Üst Yöneticisi Selçuk Ceylan, FutureLog’un yenilikleri ve turizm sektörüne sağladığı faydaları anlattı.

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45 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Selçuk Ceylan, temelleri 1999 yılında İsviçre’de atılan ve günümüzde dünya genelinde 45 ülke ve 5 kıtada hizmet yürüten dijital satın almanın 2023 yılı itibarıyla konaklama tedarik teknolojisi inovasyonunda yeni bir dönem başlattığını söyledi. Ceylan, dünya çapındaki otelciler için çözüm ortaklığını sürekli geliştiren güvenli sürdürülebilir dijital satın alma platformu FutureLog’un müşteri odaklı yeniliklerle kullanıcı deneyiminde önemli iyileştirmeler sağladığını, web, yerel mobil uygulamalarında dönüştürücü geliştirmeler uygulayarak sorunsuz, kullanıcı dostu ve sezgisel tedarikten ödemeye etkileşimler gerçekleştirdiğini belirtti. Selçuk Ceylan, “Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi en son teknolojilerden yararlanarak yetenekleri sürekli geliştiren yazılım, otellere sunduğu benzersiz içgörüler, analizler ve otomasyon seçenekleriyle satın alma verimliliğini artırıp, maliyet tasarrufu, zaman yönetimi, rekabet avantajı ve izleme kolaylığı sunuyor” dedi.

10 SAATİ 5 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜ

Selçuk Ceylan, FutureLog’un Almanya, Fransa, Dubai, Singapur, Endonezya, Tayland ve Avustralya’da yönetim merkezleri bulunduğunu, 2023 yılı içinde Türkiye’de etkin şekilde yapılanmasını tamamladığını aktardı. Selçuk Ceylan, “FutureLog, uluslararası standartlardaki veri güvence sertifikasına ISAE 3402’e sahip olan dünyadaki ilk ve tek dijital satın alma şirket. Otellerin satın alma süreçlerini, tesis içindeki stok yönetimini, reçetelendirme ve fatura takiplerini dijitalleştirerek disipline eden sistemimiz, konaklama tesislerinin tedarikçilerle yaptığı sözleşmeleri sisteme aktarıp ürün ve fiyat kataloglarını kolay ulaşılabilir hale getiriyor ve hızlıca sipariş verilebilecek noktaya taşıyor. Dijital, güncel ve 7/24 yaşayan bir mekanizma olan FutureLog, analog sistemde 10 saati bulan satın alma sürecini 5 dakikada tamamlıyor” ifadelerini kullandı.

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TASARRUF SAĞLIYORUZ



DÜNYANIN en büyük otel zincirlerinden Accor Grubu’nun işlettiği 5 bin 800 otelde FutureLog yazılımının kullanıldığını belirten Ceylan, “2018 yılından bu yana Futurelog’dan yararlanan Accor Grubu’na bağlı oteller finansal boyutta yüzde 3 ile 5 arasında tasarruf sağlanmış durumda. Bu otel zincirinin yıllık 3 milyar euro satın alma bütçesi olduğu düşünüldüğünde kayda değer büyük rakamlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

GÜNDE 25 BİN FATURA

FUTURELOGog’un otele tedarik teknolojisi hizmetlerinde global bir pazar yeri olma yolunda dev adımlar attığını ve ocak ayından bu yana yapay zekayı kullanmaya başladığını vurgulayan Ceylan, şunları söyledi: “Yapay zeka, fatura sisteminde büyük fayda sağladı. Küresel çapta günlük yaklaşık 25 bin adet faturanın işlendiği bir yapıda tek mail adresi üzerinden sisteme giriş yapıyor. Yapay zeka, faturaları otelin koduna göre hangi bölüme girmesi gerekirse eşleştiriyor. Uyumlu ise eşleştirip onay kodu indiriyor. Yeşil ifadeyle gelen kod, satın alma bölümündeki görevli personel tarafından doğrulanıyor ve fatura muhasebe ekranına aktarılıyor. Böylelikle oto kontrol sağlanmış oluyor.”

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E-İHRACAT DA YAPABİLİR



FUTURELOG’un sistemine dahil olan tedarikçi firmaların dünya pazarlarına açılması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Ceylan, 2025 yılı itibarıyla küçük ve orta ölçekli Türk firmaları da ihracatçı konumuna getirmeye yönelik gayret gösterdiklerini bildirdi. Ceylan, “FutureLog, hem halihazırda işletilen otellerin hem de otel yatırımlarına yönelik tedarik sağlayabilecek kabiliyetlerdeki firmalar için çok geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Örneğin, Accor Grubu’nun önümüzdeki 5 yıl içinde bin 500 otel yatırımı olacağını dikkate aldığımızda, bir otelde ihtiyaç duyulan ne varsa Türk firmaları ihracat yapabilecek. İnşaat tamamlandıktan sonra yenilemesi yapılacak malzemelerin veya ürünlerin Türkiye’den karşılanma ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuzda dev bir pazarlama ekosistemini ortaya çıkarmış olacağız” diye konuştu.

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ÇEVRE DOSTU BİR ANLAYIŞ

FUTURELOG’un işletim sistemleri, yazılımlar, donanımlar ve bulut bilişim hizmetleri sunucuları arasında dünya devi Microsoft’un Hollanda’daki ana merkezindeki serverlarına premium üye olduğunu ve tüm verilerin bu sistemde depolanarak korunduğunu belirten Ceylan, söz konusu işlemlerde yüzde 100 yeşil enerji tüketildiğini dile getirdi. Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bilişim sektörü, veri merkezleri, sunucular, bilgisayarlar ve diğer cihazlar gibi çok sayıda enerji kullanan ekipmanlardan oluşuyor. Bu ekipmanların çalışması için kullanılan elektrik, büyük miktarlarda sera gazı salımına neden oluyor. Bilişim sektöründe yeşil enerji kullanımı, çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Çevre dostu bir anlayışı benimseyen FutureLog, bu kapsamda yeşil enerji tüketimine önem veren partnerlerle çalışmalar yürütmeye büyük özen gösteriyor.”