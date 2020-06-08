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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Evde kalça esneten yoga akışı
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde kalça esneten yoga akışı

Evde kalça esnekliğinizi artırmak ve kalça kaslarınızı çalıştırmak için Yoga Eğitmeni Nihal Avcı’nın hazırladığı bu yoga akışını evde kolaylıkla yapabilirsiniz.
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