Zoom'un dev rakibi Google Meet 100 milyonu devirdi

Video konferans uygulamalarına olan ilginin günbegün artmasının ardından Zoom, milyonlarca yeni kullanıcı kazanarak pek çok bilgisayara ve telefona girmeyi başardı. Toplantılar Zoom üzerinden yapılırken, rakipler de boş durmuyor elbette.

Google'ın 3 ay önce ücretsiz dağıtmaya başladığı Google Meet, her geçen gün daha fazla ilgi gören bir video konferans uygulaması. Google markası altında geliştirildiği için de hızla kullanımı yaygınlaşıyor.

29 Nisan tarihinden itibaren kendini göstermeye başlayan platform, bugüne dek 100 milyon indirilme rakamını geride bırakmış durumda. Özellikle de Zoom'un gizlilik konusunda birçok eleştiriye hedef olması, Google Meet'in de önünü açan bir gelişme oldu ve indirilme rakamının bu denli artmasında önemli bir katkısı oldu.



Google Meet'in Gmail ile entegrasyonunun ardından da platforma olan ilgi arttı.

Eylül ayına kadar ücret almadan sınırsız kullanım sunacak olan Google Meet, bu tarihten sonra ise video konferans görüşmelerini 60 dakika ile sınırlandıracak. Zoom'da bu süre 40 dakika. Sınırsız kullanmak isteyenler ise ücretli aboneliğe geçiş yapmak durumunda.



