Yüksek performanslı bir laptopa terfi etme zamanı geldi

MSI’ın Summit serisi “iş dünyasının elitlerine” hitap ediyor.



Yüksek performanslı oyun PC’leri ile tanınan bilgisayar üreticisi MSI, kısa süre önce öğrenciler ve “iş dünyası elitleri” için tasarladığı benzer seviyede güçlü 3 farklı laptop serisi tanıttı. Her biri tamamen metal kasaya, en yeni teknik özelliklere ve donanıma (SSD depolamadan WiFi 6 ağ ve Thunderbolt 4 bağlantıya kadar) ve MSI’ın yüksek standartlarına sahip. Tatil sezonu hızla yaklaşırken ve evden çalışma tarzı bize biraz daha kaçamak yapma olanağı tanırken, yeni bir laptop herkesin alışveriş listesinde üst sıralara yükseldi. İşte MSI’ın yeni serilerinde yer alan ve farklı kullanıcı tiplerini cezbedecek yükseltmeler:

OFİS SAVAŞÇILARI İÇİN:

Şirketin vazgeçilmez üst düzey yöneticilerinden biri olarak, uzaktan çalışırken meydana gelecek beklenmedik durumlarda kendisini yavaşlatmayacak, üst sınıf güvenliğe ve daha basitleştirilmiş bilgi yönetimi sunan bir bilgisayar istiyor.



• Geliştirilmiş biyometrik güvenlik• Üretkenlik arttıran yazılım• Kolaylaştırılmış cihaz yönetimi

* Summit serisinde öne çıkan özellikler



İş dünyasının elit kullanıcıları genellikle farklı türlerde hassas bilgilere sahiptir. Summit serisinin biyometrik erişim, USB portu kilidi, BIOS şifre koruması gibi kurumsal sınıf güvenlik özellikleri şirket bilgilerinin meraklı gözlerden uzak olmalarını sağlar. Web kamerasının açık olduğunu gösteren uyarı ışığı bir seviye daha güvenlik önlemi sunarken MSI’ın Yapay-Zekâ Gürültü Engelleme özelliği ile görüntülü konferanslar sırasında dikkat dağıtabilecek arka plan ve çevre gürültülerini bastırır.



Sınıfının en iyisi denebilecek bir laptopta, yine sınıfının en iyi bağlantı özellikleri yer almalıdır: yıldırım hızında (5 GB/sn’nin üzerinde) veri aktarımı ile PCle Gen 4 ve önceki nesilden 4 kat daha hızlı Thunderbolt 4 arayüzü, verimlilik ve üretkenliği kat kat arttıracak.

GENÇ PROFESYONELLER İÇİN:



Genç ve hevesli bir çalışan olarak hızlı ve verimli bir laptop ile “evden çalışma” konseptinde çalışmayı sürdürürken aynı zamanda taşınabilir (1.27 ve 1.58 kg) ve şık tasarımı ile evden çıktığı zamanlarda da yanında olacak bir laptop arıyor.MSI Prestige

• Kolay ekran paylaşımı

• 11 saat pil süresi ve hızlı PD şarj desteği

• PC sağlığını optimum seviyede tutan gelişmiş tanı araçları

*Prestige serisinde öne çıkan özellikler



Her şey, eski PC’nizi süründüren tablolama ve veri tabanı görevlerini kolayca başarabilen 11.Nesil Intel Core i7 işlemcinin gelmesiyle başladı. CPU performansı, MSI Center yazılımı ile pekiştirildi. Üretkenlik ve iş için optimize edilmiş, ayrıca (yazılımdan en iyi performansı almanızı sağlayan) Apps Optimizer aracına sahip bu yazılımda ayrıca özelleştirilebilir Kullanıcı Senaryoları ile arkadan ışıklandırma seviyesini değiştirmek ve CPU performansını güçlendirmek gibi ayarlar da getirildi. Microsoft’un Modern Standby özelliği ile bekleme konumundaki bir bilgisayarın arka planda çalışan işlemlerini tamamlaması, fakat aynı zamanda hızla uyanmak için gerekli işlevleri hazırda tutması için artık pil gücünü sadece “koklaması” yetiyor.Kuvvetli bir batarya (1W görüntü paneli gibi düşük güç tüketimli bileşenlerle birlikte) kullanıcılara 11 saate kadar çalışabilme özgürlüğü tanırken USB üzerinden güç alma özelliği (PD şarj) ile yalnızca 15 dakikalık şarj ile 90 dakika çalışma olanağı sunuyor.Hatta yan yana çalışmayı sevmeyenler için (ki onları da bağrımıza basıyoruz) Flip-n-Share özelliğini getirdik: F12 tuşuna basarak ekranınızdaki görüntüyü 180 derece döndürebilir, böylece ekrandakileri karşınızdakiyle paylaşabilir, mesafenizi koruyabilirsiniz.MSI Summit E13 Flip Evo ve Prestige 14 Evo hakkında daha fazla bilgi ve teknik detaylar için linki ziyaret edebilirsiniz.

https://msi.gm/3hynrP4



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