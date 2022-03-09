Yeni Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine kullanıcılardan yoğun ilgi

Samsung’un kullanıcıları yaratıcılık ve kendilerini ifade etme konusunda destekleyen, yapay zekâ (AI) destekli profesyonel düzey çekim özelliklerine sahip yeni Galaxy S22 serisine Türkiye’de ilgi yoğun oldu. Samsung’un şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı kameraya sahip S22 serisi, bir önceki seriye kıyasla 3 katı fazla müşteri tarafından tercih edildi. Kullanıcılardan yoğun talep gören S22 serisinin ön satış döneminin bitimine sayılı gün kalırken, seriye olan talep de artmaya devam ediyor. Ön satış dönemi 13 Mart Pazar günü 23:59’da sona erecek. Bu dönemin sona ermesi ile birlikte SS22 Ultra ile bu ön satış döneminden faydalanan tüketicilere sağlanan Watch4, S22+ ve S22 ile verilen Buds2 hediye fırsatları da sona ermiş olacak.

Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL’den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL’den başlayan satış fiyatları ile satışa sunulacak.



Galaxy S22 Ultra ise 22.999 TL’den başlayan satış fiyatıyla; Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, “Samsung olarak, bugüne kadarki en üst düzey Galaxy S serisi deneyimi sunan yeni Galaxy S22 serisini kısa bir süre önce Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturduk. Seri, ön satışa sunulmasıyla birlikte gerçekten de kullanıcılardan yoğun bir ilgi gördü. Galaxy S22 serisi, ön satış sürecinde bir önceki seriye kıyasla kullanıcılardan 3 kat fazla talep aldı. S22 serisinin böylesi yoğun bir ilgi görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde aktarmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadarki en üst düzey Galaxy S serisi deneyimi: "S22 Ultra"

Samsung Galaxy S22 Ultra premium akıllı telefon kategorisinde 4nm işlemci ile bugüne kadar geliştirilen en güçlü cihaz özelliğine sahip. Dahili S Pen, gelişmiş Nightography ve video özellikleri, tüm gün ve ötesindeki pil ömrüyle yeni Galaxy S22 Ultra, premium akıllı telefonlar için standartları yeniden belirliyor. Galaxy S22 Ultra ile yaratıcılık, güç ve performans gibi Galaxy Note serisinin sevilen özelliklerinin yanı sıra üretkenlik tutkunlarının merakla beklediği ‘S Pen’ de S serisine geldi. Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen, şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor. S Pen, kullanıcıların Galaxy S22 Ultra'nın geniş ekranında tıpkı bir kalem kullanır gibi en doğal şekilde yazıp çizebilmesine ve uygulamaların yeni yönlerini keşfedebilmesine imkân sağlıyor.



Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ise, kullanıcılara ileri seviyede kamera deneyimi sunmak için tasarlandı. Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, Uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi devrim niteliğindeki özellikleri sayesinde akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı hale getirecek biçimde yakalayabiliyor.

Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip. Ayrıca, yeni Otomatik Kadrajlama özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla video çekerken kadrajda 10’a kadar kişiyi tespit etmesine imkan sunuyor ve kamera odağını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Her iki cihazda da bulunan gelişmiş VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisi, titremeyi en aza indirerek hareket halindeyken dahi en kusursuz ve keskin görüntüleri elde etmeyi sağlıyor.



Galaxy S22 serisi, parola, biyometrik bilgi veya Blockchain anahtarları gibi kullanıcıların hassas verilerini, telefonun ana işletim sisteminden tamamen izole eden güvenli bir işlemci ve bellek içeren Samsung'un güçlü Knox Vault güvenlik platformu ile koruyor. ‘One UI’ kullanıcı ara yüzünün gizlilik panosu ve göstergesi, kullanıcıların verilerine ve kamerasına hangi uygulamaların eriştiğini görmesini ve hangi uygulamalara izin vereceğini belirlemelerini sağlıyor. Galaxy S22 serisi ayrıca işletim sistemi ve cihaz belleğine yönelik siber saldırıları önlemeye yardımcı olan ‘ARM’ mikro mimarisi dahil birçok yeni güvenlik özelliği sunuyor.

‘Galaxy for the Planet’ ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı

Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en çevreci cihaz ailesi olan Galaxy S22 serisi, balıkçı ağı atıklarından yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş okyanus plastiği içeriyor. Güç ve ses tuşlarının iç kısımlarının yanı sıra hoparlör modülünde de geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Okyanus kaynaklı plastiklere ek olarak, Galaxy S22'nin ambalajı için de yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt ve geri dönüştürülmüş plastikten üretilen koruyucu bir film kullanılıyor. Aynı zamanda her akıllı telefon kılıfı da geri dönüştürülmüş plastikler veya biyolojik bazlı maddeler gibi UL sertifikalı, çevreye duyarlı malzemelerle tasarlandı.

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