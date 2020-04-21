Yeni iPad Pro: Bilgisayara artık ihtiyaç yok

Uzun yıllardır tabletlerin bilgisayarların yerini bir gün alacağı konuşuluyor; ancak tablet tarafında Apple dışında güçlü bir isim bulmak pek mümkün değil. Bu nedenle tablet sektörünün son halini görmek için yeni iPad'lere bakmak gerekiyor. Açıkçası bu iPad Pro modelini görünceye kadar bu fikre sahip değildim; ancak kullanım alanı hayli genişleyen iPad Pro'lar, aslında bir bilgisayarı pek de aratmıyorlar. Özellikle de birkaç gündür kullanmakta olduğum yeni nesil iPad Pro'lar için bunu net bir şekilde söyleyebilirim.



Önce isterseniz iPad Pro'ya yakından bakalım. 11 ve 12.9 inç'lik iki farklı ekran ölçüsüne sahip olduğunu söylemiştim. Ben 11 inç'lik modeli kullanıyorum ve açıkçası benim için bu model gayet uygun. 2388x1668 piksel ekran çözünürlüğü sunan yeni iPad Pro, 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 600 nit parlaklığın yanı sıra ProMotion, True Tone ve geniş renk gamutu da dikkat çekiyor.



iPad Pro modelleri, diğer iPad modellerine kıyasla her zaman yüksek performans sunan model olma özelliğine sahipler. Yeni nesil iPad Pro'da da durum pek farklı değil. Apple A12Z Bionic işlemciden güç alan cihaz, bu haliyle birçok bilgisayardan güçlü bir konuma yükseliyor. Yani güçlü bir bilgisayar ihtiyacı doğuran 4K video düzenleme ve 3D modeller tasarlama işlemlerinin yeni iPad Pro ile yapmak mümkün.



Gelelim kamera tarafına... Yeni iPad Pro'nun en dikkat çeken yanlarından biri de arka yüzdeki kamera kurulumu. Çift kameraya sahip olmasından öte olan yenilik ise derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için bir LIDAR tarayıcının bu kameralara eşlik ediyor olması. Cihaz, 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen f/1.8 diyafram değerinde bir ana kameraya sahip. Bu kamerayı da f/2.4 diyafram değerindeki 10 MP ultra geniş açılı sensör izliyor. Yeni iPad Pro ile 2x optik ve 5x dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz.



LiDAR tarayıcının üzerinde durmak gerekiyor. Peki nedir LiDAR?

LiDAR yani Light Detection and Ranging ifadesini Işık Değişimi ve Tespiti olarak çevirmek mümkün. Bu tarayıcı ile birlikte kamera önündeki cisimlerin uzaklıklarını ve derinliklerini çok daha net bir şekilde tespit etmek mümkün hale geliyor. Böylece 3 boyutlu dijital bir harita hazırlanabiliyor. iPad için özelleştirilmiş bu LiDAR tarayıcı, yaklaşık 5 metrelik bir alan içindeki ışık yansımaları üzerinde aktif olarak ölçümleri başarılı bir şekilde yapabiliyor. Yani yaklaşık 5 metrelik uzaklıkta yer alan cisimlerin net uzaklıkları ve derinlikleri, en az hata ile ölçülebiliyor ve 3D haritası çıkartılabiliyor.



11 inç'lik yeni iPad Pro'nun ağırlığı yaklaşık 470 gram. USB Type-C arabirimini kullanan yeni iPad Pro, beraberinde 1 metre uzunluğunda şarj kablosu ve 18W hızlı şarj adaptörüyle çıkıyor.

Gelelim fiyatlara... Yeni iPad Pro’nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı 11 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan model için 6399 TL, 12.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan model için 7999 TL olarak belirlendi. Hücresel bağlantı desteği istediğinizde ise başlangıç fiyatı sırasıyla 7599 TL ve 9199 TL olarak değişiyor.