YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma açılan YaaniMail, ücretsiz bir e-posta servisi ve kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor. Web ve mobil uygulamalarının sade tasarıma sahip olan platform, spam ve virüslere karşı filtreye de sahip.

Kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail’in sunduğu çözümü kullanabiliyor. Yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunan platform, web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli'ne sahip.



Bu panel aracılığıyla kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını oluşturup yönetmeye başlayabiliyor.



