Xiaomi'nin konuşmaları tanıyan mouse'a ilgi büyük oldu

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde standart mouse'lara göre farklı özelliklere de sahip olan yeni ürünü Xiaomi Mi Smart Mouse'u duyurmuştu. Şirket, Çin'de ön siparişe açtığı mouse için 17 bini aşkın satış yapıldığını duyurdu. Cihazın piyasaya sürülebilmesi için iki günlük kitlesel fonlama sürecinde ihtiyaç duyulan tutarın on katına varan paranın toplanması, ürünün yakında resmen satışa sunulacağı anlamına geliyor. Cihazın satış fiyatı ise 18 dolar.

Xiaomi'nin bir diğer ürünü olan Mi Wireless Mouse'a tasarım bazında benzeyen ürün, üzerinde sesli asistanı etkinleştirebilen bir tuş bulunduruyor. Ayrıca anti-bakteriyel yapıda mat bir gövdeye sahip olan Mi Smart Mouse'un sesli komutları anlayabilmesi için de üzerinde minik bir mikrofon bulunuyor.

Mouse'un öne çıkan bir diğer özelliği de 10 milyonu aşkın tıklamaya dayanabilecek yapıda üretilmiş metal kaydırma tekerleğine sahip olması.

İçinde 750 mAh kapasiteli batarya bulunan ve 30 güne kadar pil ömrü sunan ürünün hem kablosuz hem de kablolu modeli bulunuyor.



