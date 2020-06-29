Xiaomi Redmi Note 9 incelemesi

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, Redmi serisini yeniledi, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S model telefonlarını Türkiye'ye getirdi. İçlerinde en uygun fiyata sahip olan Redmi Note 9, 6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip. Ağırlığı 200 gram olan ve camı Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan Redmi Note 9, 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

450 nit ekran parlaklığı seviyesine ulaşan Redmi Note 9, Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu Xiaomi'nin geliştirdiği MIUI 11 arayüzüyle çalışıyor. MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü alan telefonun GPU'su ise Mali-G52 MC2.

İki farklı modele sahip olan Redmi Note 9'un 64 GB dahili hafıza + 3 GB RAM'li modeli ve 128 GB dahili hafıza + 4 GB RAM'li modeli bulunuyor. Ancak toplam hafızayı microSD kart desteği sayesinde daha da artırabilmek mümkün.

Gelelim cihazın kameralarına... Redmi Note 9'un arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 64 MP görüntü alabilen Redmi Note 9 Pro'dan farklı olarak 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Ana kamerayı 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü takip ediyor. Redmi Note 9S modelinin aksine, 4K desteği bulunmayan cihaz, 1080p HD video kaydı yapabiliyor.



Cihazın ön yüzünde ise 13 MP kamera bulunuyor ve bu kamera da 1080p HD video kaydını mümkün kılıyor.

Üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvasının bulunması ise önemli bir özellik. Böylece dönüştürüye ihtiyaç duymaksızın 3.5 mm kulaklıkları rahatça kullanabilirsiniz. Dahili FM Radyoya sahip olan ve çift SIM kart desteğini arkasına alan Redmi Note 9, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor.

USB Type-C arabirimini kullanan telefonda 5020 mAh kapasiteli batarya bulunuyor ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Cihaz, 9W kablolu ters şarj imkanı da sunuyor. Böylece telefonunuzu powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz.

Yeşil, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte gelen Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı ise 2500-2600 TL seviyelerinde bulunuyor.



