Xbox Gamepass: İşte Haziran ayında gelecek oyunlar

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Microsoft'un hazırladığı Xbox Gamepass platformu, her ay oyunculara bir dizi oyunu ek ücret ödemeden oynama fırsatı sunuyor. Abonelik sistemine dahil olan kullanıcılar, böylece her ay yenilenen bu listedeki oyunları deneyimleyebiliyor.

Şirket, Haziran ayı için de Xbox Gamepass oyun listesini güncelledi. Peki bu ay hangi oyunlar var?

11 Haziran tarihinden itibaren listeye dahil olacak oyunlar şöyle:

No Man’s Sky (Xbox & PC)

Dungeon of the Endless (Xbox & PC)

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (Xbox)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox)

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC)

Battletech (PC)

18 Haziran'da ise tablo şöyle:

Bard’s Tale Remastered and Resnarkled (Xbox & PC)

Thronebreaker (Xbox)