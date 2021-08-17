Wi-Fi 6 açık alanda kablosuz erişimde yeni bir çağın kapısını aralıyor

Osama Al-Zoub'nun açıklamaları şöyle:



"Günümüzün kablosuz erişim noktalarının aynı anda bağlı olan cihaz sayısına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, kullanıcılar açık veya kalabalık ortamlarda internet erişimini kaybedebiliyor.

Bunun arkasında yatan neden, eski nesil Wi-Fi ağlarının tek seferde tek aktarım için kanalın tamamını belirli bir cihaza tahsis etmesi ve bunun sonucunda uygulamanın düşük bant genişliği gereksinimi olsa dahi, aynı anda yalnızca bir kullanıcıyla veri alışverişini işleyebilmesidir. Buna karşılık, Wi-Fi 6 birden fazla Wi-Fi kanalı sunar ve bu kanallar, aynı anda birden fazla kullanıcıya birden fazla aktarıma izin vermek üzere daha etkili bir şekilde tahsis edilebilir.

Bu sayede bir kuruluşun kullanıcıları için açık alan Wi-Fi 6 sağlaması daha fazla verimlilik, daha az maliyet ve daha fazla uygulama desteği anlamına gelir. Örneğin IoT çevre sensörü gibi düşük bant genişliğine sahip bir uygulamaya özel bir Wi-Fi kanalı tahsis edilerek veri iletiminin başka bant genişliği uygulamaları tarafından kullanılmaması sağlanır. Bunun yanında artırılmış gerçeklik, ses ve görüntü aktarımı ve sanal gerçeklik gibi daha fazla kaynak isteyen mobil uygulamalara önceki Wi-Fi nesillerinin sağlayamadığı ölçüde düşük gecikme ve takılma ile gerçek zamanlı iletim sağlanabilir.

Wi-Fi 6 yüksek kaynak gerektiren uygulamaların sorunsuz çalışmasını, açık ortamlarda önceki kablosuz bağlantı sektör standardından dört kata kadar daha hızlı bağlantı sağlayarak mümkün kılar. Bu durum aynı zamanda akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar ve IoT cihazlarında, konvansiyonel Wi-Fi ağlarına kıyasla daha yüksek pil verimliliği elde edilmesini sağlar.

Bunun yanında mobil cihazlarla veri alışverişinin çoğunlukla şifrelenmemesi nedeniyle Cisco, cihazlarını halka açık bir Wi-Fi ağına bağlayan kişilerin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirir. Elinde bir dizüstü bilgisayar ve ağ algılayıcı (sniffer) yazılımı olan herkes, bir kablosuz ağ üzerinden aktarılan tüm verilere erişebilir. Kullanıcılar tüm iletimlerin içeriğini izleyebilen bir Wi-Fi erişim noktasına da bağlanabilir. İki durum da görüntü aktaran kişileri olumsuz etkilemese de hassas belgeler aktaran veya gizli iş projeleri üzerinde çalışan kişiler için sorun teşkil edebilir. Aynı yerel ağ üzerindeki başka kişiler, yamalarla giderilmemiş güvenlik açıkları ve başka güvenlik zafiyetlerini suistimal edebilir.

Wi-Fi 6 kimlik doğrulaması yapılmamış trafiğin şifrelenmesi, siber tehditlere karşı koruma sağlanması ve hassas veriler için daha yüksek güvenilirlik yoluyla açık kablosuz ağ güvenliğini güçlendiren WPA3 sertifikasıyla güvenli uç nokta korumasını etkinleştirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Birçok kuruluş ve geleceğin akıllı şehirleri için kullanıcıları korumaya doğal ve güvenli yaklaşım, Wi-Fi 6'nın açık alanlara genişlemesini sağlamak olacaktır. Wi-Fi 6'nın dünyanın her yerindeki kişiler için verimli ve güvenli bir bağlantı sağlama konusundaki önemini kabul eden Cisco da sahip olduğu uzmanlık sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cisco'nun Wi-Fi 6 teknolojisini uygulayan ilk müşteri olan Expo 2020 Dubai fuarında bağlanabilirlik ve güvenliğin temel bileşenlerini sunmaları için son derece deneyimli mühendislerine gerekli bilgileri sağlamaktadır. Cisco, büyük etkinlikler, stadyumlar ve arenaların bağlantı ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verme konusunda hem yerel hem de küresel ölçekte geniş kapsamlı ve başarılı bir uygulama geçmişine sahiptir."