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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 07.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak gelişme

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WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak gelişme
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Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayı reddedenlere uygulamayı kullandırmayacak.

Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi. Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu.

WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak gelişme
8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.

ÇOKLU HESAP DESTEĞİ GELİYOR

WhatsApp bir yandan kullanıcıları kızdıracak kararlara imza atarken, diğer yandan uzun bir süredir beklenen bir özelliği de hayata geçiriyor. İlerleyen haftalarda kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar birden çok cihazda eş zamanlı olarak WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.

İlk olarak WhatsApp Web üzerinden aktif hale gelmesi beklenen özellik, sonrasında mobil cihazlara da yansıyacak.

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