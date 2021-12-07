Vektora CEO’su Turgay Piyadeoğlu: “Karar vericilerin %60’ı dijital dönüşüm planlarını öne çekiyor”

Pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşüm, geleneksel uygulamaları baştan sona değiştiriyor. İş dünyası bu yıl da üretimden lojistiğe, pazarlamadan finansa her alanda yeniliklere kapılarını aralıyor. Kurumsal kaynak planlama yazılımı sektöründe dünya lideri SAP’nin Gold Partneri Vektora’nın CEO’su Turgay Piyadeoğlu, konuyla ilişkili düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Pandemide yaşanan duraksamalar, dijital yatırımları etkilemek yerine daha da artırdı. Hız kesmeden devam eden dijital dönüşümle birlikte şirketler kısa sürede 5 ila 7 yıllık bir ilerlemeyi 1 yıl gibi kısa sürede kaydetti. Şirketlerin bu dönüşüme hızla uyum sağlaması ve iş süreçlerini teknolojiyle yeniden tasarlaması gerekiyor.”

“Tüm sektörlerde rekabetçi bir ortam hakim”

Son birkaç yıldır teknolojik yeniliklerin iş dünyasında da dönüşümlere yol açtığını belirten Turgay Piyadeoğlu, “Teknolojinin hayatımıza iyice nüfuz ettiği bir süreçte, işleri geleneksel yollarla ilerletmek pek mümkün değil. Tüm sektörlerde rekabetçi bir ortam hakim. Maliyetlerini düşürüp kârını artırmak isteyen şirketlerin var olan iş modellerini yeniden tasarlamaları gerekiyor. Bunun içinse ilk sırada doğru bir stratejik plan oluşturmak geliyor. Teknolojik dönüşüm, şirketlerin yeniliklere parça parça geçiş yapabilmesine olanak tanıyor. Bu süreci takiben bütünsel bir sonuca ulaşıp, oluşturulan sistemleri birbirine entegre edip ortak amaç için konuşur hale getirmek elzem. Şirketler ihtiyaçlara uygun bir kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümüne sahiplerse, rutin işleri artık yapay zeka altyapılı sistemlere bırakıp, verimliliklerini daha etkin yönetmeliler.”dedi.

“Vektora dijital dönüşümün merkezinde konumlanıyor”

Şirket bünyesinde de iş modellerini pandemiye uygun hale getirmek için çalıştıklarını belirten Vektora CEO’su Turgay Piyadeoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Pandemide ortaya çıkan zorunluluklar herkes için güç olan bir dönüşümü hızlandırdı. Bu dönüşüm sürecinde Vektora Ailesi olarak bizler de projelerimizi iş ortaklarımızla doğru formatta yürütmek için yeni adımlar atıyoruz. Kendimizi dijital dönüşümün merkezinde konumlandırarak, müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik ediyoruz. Süreci bir lego gibi düşünürsek, merkeze dijital çekirdeği yerleştirdikten sonra, etrafına SAP’nin diğer çözümlerini entegre ederek sağlıklı bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz.”

“Güncel teknolojiye uyum sağlayamayan şirketler başarı elde etmekte çok zorlanıyor ”

Pandemide her 7 şirketten yalnızca birinin krizi avantaja çevirebildiğine dikkat çeken Vektora CEO’su Turgay Piyadeoğlu, “Türkiye’de 2021 yılında iletişim teknolojileri bir önceki yıla göre %20 oranında büyüdü. Biz de geliştirdiğimiz projeler sayesinde yıla hızlı bir giriş yaptık ve yılın ilk yarısını %30’luk büyümeyle kapattık. İkinci yarıda da aynı ivmeyi koruyarak daha yüksek oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Sektördeki istikrarlı performansımız sonucunda, Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketimizin %60’lık kısmını satın alarak Vektora’ya yatırım yaptı. Bir sonraki adımda ise halka arz planlıyoruz. Nitekim herkes gibi Vektora olarak biz de pandemiyi endişeyle karşılasak da zorlukları fırsata dönüştürerek bu süreçten güçlenerek çıktık. Artık hedefimiz müşterilerimiz ve ülkemiz için katma değer yaratmak. Başarımız sayesinde geçtiğimiz yıl aldığımız yatırımları nitelikli bir ekip oluşturmaya ve güvenilir projeler yaratmaya ayırıyoruz.”

“Karar vericilerin %60’ı dijital dönüşüm planlarını öne çekiyor”

Bütün kurumlara, yeni bir pandemi olasılığını hesaba katarak planlama yapmasını tavsiye eden Piyadeoğlu, “Şirketlerin dijital dönüşüm projelerine hız kesmeden devam edeceğini düşünüyoruz. Öyle ki analizlerimize göre, karar vericilerin %60’ının dijital dönüşüm planlamalarını daha erkene çektiklerini görüyoruz. Artık teknolojinin hızlı gelişimine adapte olamayan şirketlerin başarı elde etmesi çok zor. Vektora olarak biz de dijitalin olanaklarından yararlanarak yıllardır birçok kıtada iş yapıyoruz. Özellikle Azerbaycan pazarında birçok başarılı projeye imza attık ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ortadoğu’da, Amerika’da, Avrupa’da kolları olan proje partnerleri ile ilerliyor ve bu bölgelerdeki projelere de aday oluyoruz.

"Yeni ürün geliştirmeyi çok önemsiyoruz

Yeni ürünler geliştirmenin yazılım sektörüne çok büyük değer kattığını belirten Piyadeoğlu, “Dünya genelinde her bölgenin ihtiyacı farklı. Biz de aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olarak çalıştığımız için, SAP’nin sistemleriyle entegre çalışan özel ürünler geliştiriyoruz. Mevcutta 20’den fazla özel çözümümüz bulunuyor. Bu ürünleri kullanarak tamamladığımız projelerimizin bir kısmı akademik çalışma olarak yayımlanırken, bir kısmı da çeşitli global yarışmalarda ödülle taçlandırıldı. Ürün geliştirme süreçlerimize yeni dönemde de hız kesmeden devam etmek istiyoruz.”dedi.





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