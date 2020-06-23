tvOS 14 duyuruldu: İşte yeni gelen özellikler

WWDC 2020 konferansı bu yıl da oldukça hareketli geçiyor. Apple, yazılım dünyasının dikkatle takip ettiği dev etkinlikte iOS 14, iPadOS 14 dahil işletim sistemlerini güncellerken, tvOS 14 de görücüye ilk kez çıktı. Peki tvOS 14 güncellemesi ile hangi yenilikler dikkat çekiyor?

Öncelikle Home uygulamasının altını çizmek gerekiyor. Apple HomeKit akıllı ev sistemleri entegrasyonunu getiren Home uygulaması, televizyon üzerinden akıllı ev aletlerin kontrolünü mümkün hale getirecek. Resim içinde resim özelliğiyle güvenlik kameralarına bağlanarak bu kameraların aldığı görüntüleri dahi izleme şansınız olacak.

Apple Arcade tarafında da bir yenilik bulunuyor. Apple Arcade aboneliği için çoklu kullanıcı desteği sunmaya başlayan Apple, bu sayede her oyuncunun yarıda bıraktığı oyuna kendi hesaplarında gönül rahatlığıyla devam edebilmesine olanak verecek.

tvOS 14 ile birlikte dikkat çeken bir diğer yenilik ise kullanıcıların Apple TV üzerinden ses paylaşımı yapabilmesinin mümkün hale gelmesi.

tvOS 14, sonbahar aylarında yayınlanacak.



