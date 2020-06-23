MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleritvOS 14 duyuruldu: İşte yeni gelen özellikler
GeriTeknoloji tvOS 14 duyuruldu: İşte yeni gelen özellikler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 23.06.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

tvOS 14 duyuruldu: İşte yeni gelen özellikler

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
tvOS 14 duyuruldu: İşte yeni gelen özellikler
Abone Olgoogle-news

Apple, WWDC 2020 konferansı kapsamında Apple TV'lerin işletim sistemi tvOS'un yeni güncellemesini duyurdu. İşte karşınızda tvOS 14...

WWDC 2020 konferansı bu yıl da oldukça hareketli geçiyor. Apple, yazılım dünyasının dikkatle takip ettiği dev etkinlikte iOS 14, iPadOS 14 dahil işletim sistemlerini güncellerken, tvOS 14 de görücüye ilk kez çıktı. Peki tvOS 14 güncellemesi ile hangi yenilikler dikkat çekiyor?

Öncelikle Home uygulamasının altını çizmek gerekiyor. Apple HomeKit akıllı ev sistemleri entegrasyonunu getiren Home uygulaması, televizyon üzerinden akıllı ev aletlerin kontrolünü mümkün hale getirecek. Resim içinde resim özelliğiyle güvenlik kameralarına bağlanarak bu kameraların aldığı görüntüleri dahi izleme şansınız olacak.

Apple Arcade tarafında da bir yenilik bulunuyor. Apple Arcade aboneliği için çoklu kullanıcı desteği sunmaya başlayan Apple, bu sayede her oyuncunun yarıda bıraktığı oyuna kendi hesaplarında gönül rahatlığıyla devam edebilmesine olanak verecek.

tvOS 14 ile birlikte dikkat çeken bir diğer yenilik ise kullanıcıların Apple TV üzerinden ses paylaşımı yapabilmesinin mümkün hale gelmesi.

tvOS 14, sonbahar aylarında yayınlanacak.

Twitter'da otomatik oynayan videoları kapatınTwitter'da otomatik oynayan videoları kapatarak internet paketinizde tasarruf sağlayabilirsiniz. İşte yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle