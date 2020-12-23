TÜRKSAT 5A Uydusu ne zaman fırlatılacak? TÜRKSAT 5A özellikleri ile büyük destek sağlayacak

TÜRKSAT 5A Uydusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 Aralık ayının son günlerine doğru uzaya fırlatılacak. Haberleşme uydusu olarak gönderilecek olan 5A aracılığıyla kiralık uydu kullanımı ise sona erecek.

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A'nın şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacağını, Türkiye'nin yanı sıra batısındaki ve doğusundaki ülkeler ile MENA Bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacağını kaydetti.

Türksat 5A'nın yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olduğunu ve kapsama alanına Güney ve Orta Batı Afrika'yı dahil ettiğine dikkati çeken Şen, Türksat 5B'nin, Türksat 3A ve 4A uydularına yedek olacağını söyledi.