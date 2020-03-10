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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 10.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak

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Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak
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TÜBİTAK'ın lider araştırmacılar burs programı kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönen 4 kadın akademisyen, ülke için stratejik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesi için ODTÜ'de bilimsel çalışmalar yürütecek.

Dünyanın önde gelen araştırma laboratuvarlarından biri olan ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında doktora sonrası araştırmalarını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde radyasyona ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı yeni nesil malzemeler geliştirmek ve imalat sanayinde kullanmak üzere akademik çalışmalar yürütmeye başladı. 

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji, uzay ve havacılık uygulamaları için kullanılan mevcut malzemelerin servis sıcaklıklarının 1000 derece ile sınırlı olduğunu, nanoparçacıklı yeni bir malzeme olan refrakter yüksek entropili alaşımların ise yüksek radyasyon ve korozyon direnci ile birlikte 1600 dereceye kadar dayanabilen özellikleriyle öne çıktığını anlattı.

Yeni nesil malzemelerin olağanüstü özelliklerinin geleneksel yöntemlere göre pek çok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Aydoğan, şu bilgileri verdi:

"ODTÜ'de yürüteceğim projede, yüksek radyasyon ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanılabilecek malzemeler geliştirip bunları yenilikçi ergitme ve soğuk spreyleme eklemeli imalat yöntemleriyle üretmeyi hedefliyorum. Bu proje, bilimsel açıdan yenilikçiliği ve ülkemizin stratejik olarak kritik teknolojilerde ulusal ve uluslararası yeterliliği üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle öneme sahip." 

Türkiyenin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak

Türkiye'nin teknolojik gelişimine büyük veri desteği

Dr. Öğretim Üyesi Alev Atak ise yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve ağ bilimini finans, ekonomi ve büyük veri ile birleştiren teknikler ve modeller üzerine çalışmak üzere ODTÜ'ye geldiğini anlattı. 

İngiltere'de bulunduğu sürede İngiliz hükümetinin desteklediği yüksek frekanslı bilgi ağının bilgisayar temelli dijital parasal transferlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkisi üzerine çalışan araştırmacılardan biri olduğunu ifade eden Atak, şöyle konuştu:

"Araştırma sonuçlarım ve iletişimde olduğum bilim insanlarından edindiğim deneyimlerle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine büyük veri alanında katkıda bulunabileceğime inanıyorum. Hızlı gelişen dijital dünyada büyük verinin anlaşılmasının ve uygulanmasının kalkınma ile ilgili bağlantısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." 

Türkiyenin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak


Yeni nesil verimli piller ile sinir bilim alanlarında çalışacaklar 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Toparlı da ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesinde hidrojen üretimini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yaptı. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görev yapmak üzere Türkiye'ye dönen Toparlı, burada yeni nesil verimli pil üretimi üzerine çalışmalar yapacak. 

ABD'deki Stanford Üniversitesinden ülkeye gelen Dr. Öğr. Üyesi Sezen Kışlal ise araştırmalarını ODTÜ Psikoloji Bölümünde devam ettirecek. Kışlal, dönüşümsel sinir bilim alanlarında araştırmalar yürütecek.

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