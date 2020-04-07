Koç, Kovid-19 salgını sebebiyle vatandaşların evde kaldıkları sürede kamu hizmetlerinden yararlanmak için geçmiş dönemlere göre Türkiye'nin dijital portalı "turkiye.gov.tr"yi çok daha fazla kullandıklarını söyledi.

Salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayı ile bir önceki ayda e-Devlet kullanımını karşılaştıran Koç, "Vatandaşlarımızın evde kaldıkları son dönemde dijital hizmetlerin kullanımı artış gösterdi. e-Devlet Kapısı'ndan sunulan 5 binden fazla hizmet sayesinde birçok işlem evden yapılmaya başlandı. Şubat-mart aylarının verileri karşılaştırılarak en çok kullanılan hizmetler sıralandığında karşımıza çarpıcı rakamlar çıkıyor." diye konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için, e-Devlet Kapısı üzerinden şubat ayında 25 bin 186 sorgulama yapılırken, bu sayının martta yaklaşık 30 kat artarak 766 bin 491'e yükseldiğini ifade eden Koç, şu bilgileri verdi:

"TÜRKSAT Şebeke Sorgulama Hizmeti bu yıl şubatta 2 bin 229 kez sorgulanırken, martta bu sayı 37 bin 684 oldu. Yine en çok kullanılan hizmetlerden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, şubat ayında 132 bin 368 kez sorgulanırken, bu rakam martta 598 bin 565'e yükseldi. Tapu bilgisi, doğal gaz abonelik sözleşmesi gibi sorgulamalarda da artış oldu. Bu dönemde sosyal destek başvuruları 3 kat arttı. Bu sene şubatta 87 bin 789 kez sorgulanan 'Alo 183' Sosyal Destek Başvuru ve Takibi Hizmeti mart ayında 245 bin 861 kez sorgulandı. Vatandaşlarımızın rapor geçerlilik sürelerini takip edebildiği İlaç Kullanım Süresi Hizmeti de şubatta 1 milyon 182 bin 775 kez sorgulamaya tabi tutulurken, martta bu rakam 2 milyon 2 bin 972'ye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Maske talebi ve Seyahat İzin Belgesi de "e-Devlet"te

Kovid-19 salgını döneminde virüsten korunmak için maskenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Koç, "Bu dönemde bazı fırsatçıların ederinin çok üzerinde sanal alışveriş sitelerinde maske satmaya başladıklarını biliyoruz. Yine, 'Maske kazandınız, hemen tıklayın' gibi oltalama saldırılarıyla kişilerin verileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu fırsatçılığa karşı olarak devletimiz belirli alanlarda takılması zorunlu hale gelen maskeleri ücretsiz vatandaşımızın evlerine gönderiyor. Biz de işlemleri kolaylaştırmak adına başvuru işlemini e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Bu sayede vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı'na girerek kendileri ve aynı evde yaşayan yakınları için adreslerine maske talebinde bulunabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sistem üzerinden haftada en fazla 1 paket (5 adet) maske talebinde bulunabildiğini aktaran Koç, talep için aranan tek şartın da 20 ile 65 yaş aralığında bulunmak olduğunu dile getirdi.

Koç, hizmete "https://basvuru.turkiye.gov.tr" bağlantısından ulaşılabildiğini anımsattı.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında şehirler arası seyahatin sınırlamaya tabi olmasının ardından hızlıca "Seyahat İzin Belgesi" hizmetini de e-Devlet Kapısı'na eklediklerine işaret eden Koç, şöyle konuştu:

"e-Devlet Kapısı bu açıdan bakıldığında yaşayan ve sürekli gelişen bir yer. Biz burada 5 binden fazla hizmeti vatandaşımızla buluşturuyoruz. İşlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için var gücümüzle çalışıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetleri e-Devlet Kapısı'na ekliyoruz."

Dolandırıcı internet siteleri ve sahte sosyal medya reklamlarına dikkat

Son dönemde Kovid-19 ile ilgili oldukça fazla alan adı alındığını tespit ettiklerini belirten Koç, "Özellikle Kovid-19 karşısında direnci artıracak ilaçlar ile zaman zaman temininde güçlük çekilen maske, kolonya gibi ürünlere ilişkin reklamlar verildiğini görüyoruz. Kısa mesajlar, web sayfaları ve sosyal medya üzerinden yayınlanan bu reklamlar ile vatandaşlarımız zararlı sitelere yönlendirilerek oltalama tekniğiyle bilgilerinin çalınması riski taşıyor. Vatandaşlarımızın bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat etmesi gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın resmi kaynaklar haricinde yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sürecinde propaganda ve dezenformasyona kapılmamak için herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu sıkıntılı dönemde yanlış bilgilendirmelerin önüne geçebilmek için birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek e-Devlet Kapısı hizmetleriyle ve dijital tehditlere karşı ne gibi önlemler almaları gerektiğiyle ilgili paylaşımlar yapıyoruz."

Koç, vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmeleri için Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 virüsünün yayılımının takip edilebileceği bir sayfa oluşturdukları bilgisini vererek, vatandaşların "https://corona.cbddo.gov.tr" adresinden gerekli bilgilere erişebileceklerini bildirdi.

Halkın bu zorlu dönemde evlerinden ayrılma ihtiyacını azaltmak üzere, ihtiyaç duydukları hizmetlerin e-Devlet Kapısı üzerinden kullanmasının önem taşıdığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu konuda, e-Devlet'te kaydı bulunan tüm vatandaşlarımıza, mümkün olan bütün işlemleri için e-Devlet Kapısı'nı kullanmalarına yönelik e-posta gönderdik. Benzer içerikte bir bilgilendirme mesajını e-Devlet Kapısı açılış sayfasına ekledik. Bunlara ek olarak, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak e-Devlet Kapısı hizmetlerini de yine sosyal medya hesaplarımızda duyurmaya devam ediyoruz."



