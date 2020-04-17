Türk öğrenciler uluslararası robot yarışlarına hazırlanıyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımındaki öğrenciler, uluslararası yeni başarılara imza atabilmek için özel eğitim almaya başladı. Kendilerine ’Integra’ ismini veren robotik takımının 9, 10 ve 11. Sınıfta eğitim gören öğrencileri, bu alandaki eğitimi başarıyla tamamladıkları takdirde uluslararası bir yarışma olan Boston Dynamicse katılmaya hak kazanacak. Yapay zeka ve robotik tasarım şirketi olan Boston Dynamics başarılı olan robot takımlarına çeşitli ödüller verecek.



Autodesk Türkiye ile robot takımı Integranın iş birliğinde hazırlanan Online Fusion360 Dersi, Bahçeşehir Kolejinin uzaktan eğitim platformu üzerinden yayımlandı. Dersleri tamamladıktan sonra yine online olarak yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, Autodesk Türkiye tarafından verilecek sertfikayı almaya hak kazanacak. Derslere tamamlayan öğrenciler, 19 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak. 100 üzerinden 85 puan ve üzeri not alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.



Online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Boston Dynamicsin Spot isimli robot köpeğini kendi yaratıcılıklarıyla tekrardan tasarlayarak yarışmaya katılabilecekler.