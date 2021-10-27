Trendyol ve Yapı Kredi’den KOBİ’lere kredi desteği

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Yapı Kredi müşterisi ve Trendyol iş ortağı olan ya da işini Trendyol ile e-ticarete taşımak isteyen KOBİ’lere 200 bin TL’ye kadar yüzde 1,59 faiz oranıyla kredi desteği sağlanıyor. Yapılan iş birliği kapsamında, 36 aya varan vade ve kredi açılış ücretinde yüzde 50 indirimin yanı sıra, ödemeleri 2022’de başlatma imkânı sunuluyor.

Destek kapsamında KOBİ’lerden, 1 yıl boyunca yapacakları 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi için ücret alınmayacağı gibi, 1 adet 25 yapraklı çek karnesi de hediye ediliyor. KOBİ’ler maaş ödemelerini 2 yıllık protokol ile Yapı Kredi’ye taşımaları halinde, her bir firma çalışanı için belli tutarda iş geliştirme ödemesi olarak katkı payı alabiliyor. Maaş protokolü imzalanan firma çalışanları da havale işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda İlk kez World Business Kart alan KOBİ’lerde geçerli olmak üzere, 2 yıl kart üyelik ücreti muafiyeti ve kartın alındığı ilk ay gerçekleştirilecek peşin harcamalara ücretsiz 4 taksit avantajı sunuluyor.

Trendyol, bu iş birliğiyle platformdan ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Yapı Kredi müşterisi KOBİ’lere yüzde 40’a varan oranlarda komisyon indirimi sunuyor. KOBİ’ler aynı zamanda, Trendyol KOBİ Destek Paketi’nden fayda sağlayabiliyor. KOBİ’lere, Trendyol’un ücretsiz e-ticaret eğitimleriyle satış artırma, dijital pazarlama, kampanya yönetimi gibi konularda kendini geliştirme fırsatı da sunuluyor. Ayrıca KOBİ’ler avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariği ile indirimli akaryakıt alımı ve diğer hizmetlerden yararlanabiliyorlar.