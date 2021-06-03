Trendyol, Türkiye’den ilk 20’de yer alan tek şirket oldu

Dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesini açıkladı. Trendyol, Türkiye’den ilk 20’ye giren tek şirket oldu. Trendyol, SimilarWeb’in Türkiye’den en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerini kapsayan listenin de ilk sırasında yer aldı.

SimilarWeb’in verilerine göre Trendyol ziyaretçileri ortalama 7 dakikalarını sitede geçirirken, bu süre boyunca yaklaşık 8 Trendyol sayfasını ziyaret ediyorlar.

Trendyol, dünyanın saygın mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie’nin yayınladığı EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesinde de Türkiye’den ilk 10’da yer alan tek şirket olmuştu.