TikTok harekete geçti, Trump'a dava açıyor

Bir süredir TikTok uygulamasıyla savaş halinde olan Trump, uygulamanın ülkede yasaklanması gerektiğini savunurken, diğer yandan uygulamanın ABD kolunun bir ABD merkezli şirkete satılması gerektiğini düşünüyor. Trump'ın bu tutumu nedeniyle zor günler geçiren TikTok yönetimi ise Trump'ı mahkemeye veriyor.

TIKTOK'A 90 GÜN SÜRE

Trump, TikTok'un ABD'de bulunan haklarının satılması için şirkete 90 gün süre tanımıştı. Bu süre zarfında şirket, pek çok teknoloji üreticisiyle masaya oturdu. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şu ana dek TikTok ile Microsoft, Twitter, Oracle temasta bulundu.

TikTok yönetimi ise bu yaptırımı kabul etmeyerek harekete geçti. Trump'ı mahkemeye vereceği öğrenilen TikTok yönetiminin hangi mahkemede hakkını arayacağı ise henüz belli değil.

Ancak TikTok'un bu hamlesi de ABD kanadının satılmasını engellemeye yetmeyecek gibi görünüyor.



