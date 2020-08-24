MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTikTok harekete geçti, Trump'a dava açıyor
GeriTeknoloji TikTok harekete geçti, Trump'a dava açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 24.08.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

TikTok harekete geçti, Trump'a dava açıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
TikTok harekete geçti, Trump'a dava açıyor
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en yaygın kullanılan mobil uygulamalarından biri olan TikTok, sonunda harekete geçti ve ABD Başkanı Donald Trump'ı dava etmeye hazırlanıyor.

Bir süredir TikTok uygulamasıyla savaş halinde olan Trump, uygulamanın ülkede yasaklanması gerektiğini savunurken, diğer yandan uygulamanın ABD kolunun bir ABD merkezli şirkete satılması gerektiğini düşünüyor. Trump'ın bu tutumu nedeniyle zor günler geçiren TikTok yönetimi ise Trump'ı mahkemeye veriyor.

TIKTOK'A 90 GÜN SÜRE

Trump, TikTok'un ABD'de bulunan haklarının satılması için şirkete 90 gün süre tanımıştı. Bu süre zarfında şirket, pek çok teknoloji üreticisiyle masaya oturdu. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şu ana dek TikTok ile Microsoft, Twitter, Oracle temasta bulundu.

TikTok yönetimi ise bu yaptırımı kabul etmeyerek harekete geçti. Trump'ı mahkemeye vereceği öğrenilen TikTok yönetiminin hangi mahkemede hakkını arayacağı ise henüz belli değil.

Ancak TikTok'un bu hamlesi de ABD kanadının satılmasını engellemeye yetmeyecek gibi görünüyor.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle