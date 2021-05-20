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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Telegram'ın CEO'sundan iPhone kullanıcılarına 'köle' benzetmesi

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Telegram'ın CEO'sundan iPhone kullanıcılarına 'köle' benzetmesi

WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı sonrası popülaritesi artan Telegram'ın CEO'sundan çok konuşulacak bir iPhone açıklaması geldi.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov iPhone kullanıcılarını kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

Apple'ı eleştiren Durov iPhone kullanıcıları için ise 'dijital köle' benzetmesinde bulundu.

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ABD merkezli şirketin müşterilerine pahalı ve inovatif olmayan teknolojileri sattığını iddia eden Durov, Apple'ın iş modelinin de hatalı olduğunun altını çizdi.

Telegram'ın iOS sürümünü test etmek için iPhone kullanmak zorunda kaldığını belirten Durov şu ifadeleri kullandı;

'iPhone kullanmak zorunda olduğum zaman kendimi Orta Çağ'a dönmüş gibi hissediyorum.'

iPhone'un 60Hz ekran yenileme hızına dikket çeken CEO, çoğu Android modekinde bu hızın 120 Hz olduğunu belirtti.

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Durov'un kurucusu olduğu Telegram özellikle WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı sonrası kullanıcı sayısını bir hayli artırmıştı.

Bir anda milyonlarca yeni kullanıcı edinen Telegram'ın kurucusu bu durumu 'Tarihin en büyük dijital göçü' olarak nitelendirmişti.

 

 

 

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