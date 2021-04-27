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Teknoloji
Haber Giriş: 27.04.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

iOS 14.5 yayınlandı! İşte gelen yenilikler

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iOS 14.5 yayınlandı! İşte gelen yenilikler

Apple, iPhone modelleri için iOS 14.5 güncellemesini dün akşam saatlerinde yayınladı. Güncelleme ile cihazlara pek çok yeni özellik geldi. İşte iOS14.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Merakla beklenen iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 güncellemesini yayınladı.

Güncelleme ile iPhone ve iPad'lere pek çok yeni özelik entegre edildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Uygulama İzleme Şeffaflığı oldu.

Bu özellik sayesinde cihazınıza yüklü olan bir uygulamanın sizi izleyip izleyememesinin tek yolu sizden onay almak oldu.

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Son dakika haberi... Apple yeni cihazlarını tanıttı
Son dakika haberi... Apple yeni cihazlarını tanıttı

Pandemi ile hayatımıza giren maskeler sonrası Apple bu alanda da bir güncelleme yaptı. iOS 14.5 sayesinde kullanıcılar maskeleri varken 'Apple Watch ile Kilit Açma' özelliği sayesinde ekran kilidini açabilecekler.

Yeni güncelleme ile cihazlara 200'den fazla emoji eklendi. iPhone 12 modelleri için ise çift SIM modunda 5G desteği getirildi.

Güncelleme kapsamında Apple, Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı takip cihazı AirTag için de cihazlara destek ekledi.

iOS 14.5 yayınlandı İşte gelen yenilikler

iOS 14.5 HANGİ iPHONE MODELLERİNDE ÇALIŞIYOR?

iOS 14.5'i destekleyen iPhone modelleri ise şöyle; iPhone 12 ailesi, iPhone 11 ailesi, iPhone X serisi, iPhone 8 ailesi, iPhone 7 ailesi ve iPhone 6 ailesi. Güncelleme birinci ve ikinci nesil iPhone SE modellerine de yüklenebiliyor.

 

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