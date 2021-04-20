Son dakika haberi... Apple yeni cihazlarını tanıttı
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Apple7 farklı renk seçeneği ile gelen yeni iMac ve iPad Pro'yu görücüye çıkardı. Şirket bir de sürprize imza attı. İşte Apple'ın tanıttığı yeni ürün ve servisler...
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği lansman CEO Tim Cook'un konuşması ile başladı.
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Tim Cook'un tanıttığı ilk ürün Apple Card oldu. Cook, kartın 18 yaşından büyük herkesin kullanımına açılacağını belirtti. Cook'un tanıttığı bir başka servis ise Apple Podcasts oldu. Bu servis önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgeye açılacak. Bu servis kullanıcılarına reklamsız hizmet sunacak.
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MOR RENK SÜRPRİZİ
Lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen yeni renk de belli oldu. Apple bu modellere mor rengi de entegre etti. Mor iPhone'ların 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. mor iPhone'lar 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.
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Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı.
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Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu. AirTags'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. İstediğiniz her eşyayı anlık olarak takip edebilmenize imkan tanıyan Airtags kullanıcısına sesli uyarı imkânı da sunuyor.
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Lansmanda Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da görücüye çıktı. Ürünün 32 GB'lık versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.
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YENİ iMAC GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Lansmanın en büyük sürprizlerinden birisi de yeni iMAc oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor.
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7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ
7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor.
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Apple bu kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak lanse etti. Cihaz ayrıca 6 hoparlöre sahip.
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Apple keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u da eklediğini duyurdu. Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.
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Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkaran Apple, klavyede touch ID'ye de yer verdi.
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Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak.
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iPAD PRO M1 İLE GELİYOR
Apple yeni iPad'de de M1'e yer verdi. Cihazın PS5 ve Xbox kontrolcüleri ile çalışabildiği ve bir önceki modelden yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.
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iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor.
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iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor.
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Apple yeni iPad pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.
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Cihazların ABD fiyatları ise 799 ve 1099 dolar olarak açıklandı.Thunderbolt desteği olan yeni iPad Pro, dışa 6K çözünürlükte görüntü de verebiliyor.