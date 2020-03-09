Teknoloji dünyası koronavirüsle mücadele ediyor

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı 100 bini, bu salgından ölenlerin sayısı ise 3 bini geçmiş durumda. Bu durum dünya devi teknoloji şirketlerinin de faaliyetlerinde yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kıldı.

Teknoloji şirketleri ilk olarak çalışanlarına bir süre evden çalışmalarına yönelik çağrılarda bulunarak ve uluslararası etkinliklerini iptal ederek önlem almaya çalıştı. IBM ve Facebook gibi şirketler, koronavirüs tehlikesinin olduğu yerlerdeki çalışanlarına evden çalışmaları için izin verip, zorunlu olmadıkça iş seyahatine çıkmamaları için çağrıda bulundu. Bu yıl büyük bir merakla beklenen Microsoft IoT in Action, Google I/O 2020 ve Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildi. Salgının yayılmasına yönelik fiziksel önlemler alan teknoloji şirketleri, bu konuda stratejik ve yenilikçi çözümler de sağladı.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için reklam modelinde değişikliğe gitti. Koronavirüs videoları için güvenilir haber kanalları haricinde reklam yasağı uygulamaya başlayan YouTube, yayıncıların koronavirüs içerikli videolardan gelir elde etmesinin önüne geçme kararı aldı. Bu stratejiyle YouTube, koronavirüs içeriklerinin gelir stratejisi olarak kullanılmasının önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, TikTok hesabı açarak, TikTok kullanıcılarının salgın hakkında doğru bilgiler edinmesi için önemli bir adım attı. Özellikle Asya ülkelerinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok, Dünya Sağlık Örgütü’yle birlikte salgın konusunda doğru bilgilendirmeler yapılması için çalışacak.

Apple ve Google da salgın için yenilikçi önlemler almaya çalışan şirketler arasında yer alıyor. Koronavirüs aramaları için SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejisinde değişikliğe giden Google, bu aramalarda kullanıcıların güvenilir yayıncılara ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca Google Play Store’da ve App Store’da yer alan koronavirüs içerikli uygulamalarda da kısıtlamaya gidildi. Özellikle bireysel geliştiriciler tarafından yayınlanan ve güvenilir olmayan koronavirüs temalı uygulamalar, her iki uygulama mağazasından da kaldırıldı.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba ise koronavirüs için en yenilikçi çalışmalardan birine imza attı. Son yıllarda yapay zeka çalışmalarına ağırlık veren Alibaba, koronavirüsün tespiti için yeni bir yapay zeka geliştirdiğini duyurdu. Alibaba’nın yapay zekası, şüphe duyulan kişilerin tarama sonuçlarını kullanarak ilgili kişide koronavirüs olup olmadığını 20 saniye gibi çok kısa bir sürede tespit edebiliyor. Üstelik yapay zeka bu teşhisi yüzde 96 doğrulukla yapabiliyor. Araştırmacılar, bu yapay zekayı eğitmek için 5 binden fazla vakadan örnek veriler kullandıklarını söylüyor. Alibaba yapılan açıklamada koronavirüs tespiti için geliştirilen yapay zekanın başta Hubei, Guangdong ve Anhui eyaletleri olmak üzere 100’den fazla hastanede kullanılacağı belirtildi.



Burak Kesayak

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