Spotify, Apple Music ile arayı iyice açtı

Koronavirüs salgını süresince pek çok şirket, mali önlemler almak durumunda kalırken bazıları ise süreçte gelirlerini artırmayı sürdürdü. Bu şirketlerden biri de Spotify oldu. Apple Music ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Spotify, buna karşın özellikle de koronavirüs salgınında kullanıcı kitlesini daha da genişleterek Apple Music ile arasındaki farkı açmayı başardı.

Spotify'ın paylaştığı son rakamlara göre şirketin aylık aktif kullanıcı sayısı 299 milyona erişmiş durumda. Ücretli yani premium abone sayısını 138 milyona çıkarmayı başaran Spotify, geçen yıla göre yüzde 29 oranında büyüdü.



Son olarak Spotify Duo isimli özel bir paketi kullanıcılarına sunan platform, bu şekilde iki kişinin birlikte ya da ayrı olarak müzik dinleyebilmesine imkan veriyor. Aynı adreste bulunmak kaydıyla kullanıcılar Premium Duo ile iki farklı cihazda iki farklı hesabı kullanabiliyor.



