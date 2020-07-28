Son dakika: Ruhi Çenet tutuklandı iddiası!

Youtuber Ruhi Çenet, göz altına alındığı iddiası ile bazı sosyal medya platformlarında gündemde yer almaya başladı. Yayınladığı Adana Hürriyet Mahallesi videosunda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle göz altına alındığı söylenen Ruhi Çenet'in, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia ediliyor.

Ruhi Çenet'in Adana Hürriyet Mahallesi videosunu kanalından silmesiyle ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde;

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'ta tamamlayıp, 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerinde videolar çekmektedir. 28 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla YouTube'da 4.79 milyon abonesi bulunmaktadır.