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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:12,Son Güncelleme:

Son dakika: Ruhi Çenet tutuklandı iddiası!

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Son dakika: Ruhi Çenet tutuklandı iddiası!
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Sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet için sosyal medyada ortaya atılan son dakika gelişmeleri, pek çok hayranı tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Youtube için hazırladığı içeriklerle tanınan Ruhi Çenet, iddialara göre dün akşam saatlerinde Emniyet mensupları tarafından sorgulanmak üzere göz altına alındı. Peki, Ruhi Çenet tutuklandı mı? İşte, o detaylar

Youtuber Ruhi Çenet, göz altına alındığı iddiası ile bazı sosyal medya platformlarında gündemde yer almaya başladı. Yayınladığı Adana Hürriyet Mahallesi videosunda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle göz altına alındığı söylenen Ruhi Çenet'in, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia ediliyor.

Ruhi Çenet'in Adana Hürriyet Mahallesi videosunu kanalından silmesiyle ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde;

Son dakika: Ruhi Çenet tutuklandı iddiası

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'ta tamamlayıp, 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerinde videolar çekmektedir. 28 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla YouTube'da 4.79 milyon abonesi bulunmaktadır.

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