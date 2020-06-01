Sizin sosyal medya profiliniz hangisi?

Sosyal medyada çeşitli özelliklere sahip kullanıcı profilleri var. Hepsinin mecraları kullanım amacı, nitelikleri ve iletişim dilleri farklı. Malum, markalar sık sık hedef kitle analizleri yaparlar ve sosyal medyada da bu analizlerin sonuçlarına göre bir iletişim stratejisi belirlerler. Ancak geneli düşündüğümüzde, hedef kitle içinde olsun ya da olmasın, tüm kullanıcı profillerini ve bu profil özelliklerine sahip grupları yakından tanımak gerekiyor. İşte başlık başlık sosyal medyada kullanıcı profilleri ve özellikleri…

Sosyalleşenler: Sosyal medyayı gerçek hayatta yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmak için kullanan profil türüdür. Kendi ilgi alanı ile alakalı etkinlikleri takip eder, hobi gruplarına katılır, gerçek dünyada sosyal medyadan tanıştığı kişilerle etkinlikler vasıtasıyla ilişkiler kurar.

Influencerlar: Sosyal medya kullanıcılarının sadece %1'i orijinal içerik üretebilir. En yüksek kalitede içerik üreten ve bilgilerini kaliteli sunumlarla sosyal medya topluluklarıyla paylaşanlar iyi etkileşim oranlarına ulaşırlar. Paylaşımları konusunda tutkuludurlar ve aynı kalite çizgisini tutturabilmek için strateji geliştirirler. Yüksek takipçi oranlarına erişirler ve bu durum onların sosyal medyada kanaat önderi olarak kabul edilmesine neden olur. Kitleleri geniş ölçüde etkilerler.

Celebrityler: Toplumdaki ünlü simalardır. Tanınmış bir sporcu, yazar, aktör veya şarkıcı olabilirler. Takipçi sayıları milyonları bulabilir. Bu yönüyle kitleler üzerindeki etkileri büyüktür.

Feykler: Kendi yaşı, cinsiyeti, milliyeti, mesleği ve hayat tarzı dışında bambaşka sahte bir profil oluşturularak yaratılmış kullanıcı türüdür. Sahte kullanıcıyı yöneten kişinin, başka birinin verilerini ele geçirmek, başka bir düşünceye sahipmiş gibi görünüp günü geldiğinde çizdiği profilin dışında bir düşünceyi savunmak, kendi cinsiyetini aşağılayarak ilgi çekmek, arkadaş bulmak veya dolandırmak gibi birçok amacı olabilir.

Botlar: Başka hesapları beğenme, repost yapma ve bir hashtag'i gündem yapma amaçlı kullanılan robot kullanıcı profilidir. Çeşitli algoritmalar sayesinde beğenileri ve takipçi sayılarını manipüle etmek için kullanılırlar.

Uzmanlar: Özellikle sözlüklerde ve geri bildirim ağlarında tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşan, diğer kullanıcılara yol gösteren, ufuk açan, sağlıklı değerlendirme ve analizler yapan ve sosyal medyaya kalite katan en önemli kullanıcı türüdür.

Gazeteciler: Ana akım konvansiyonel medyada medya çalışanı olarak görev yapan, kitleler tarafından takip edilen ve onlar üzerinde etkisi bulunan kullanıcı türüdür.

Sıcak Haberciler: Özellikle sıcak bölgelerden anlık haber paylaşımı yapan, sahada görev alan ve sosyal medyayı çok iyi kullanan kişilerdir. Haber ajanslarına da kaynak ve sağlarlar.

Dinleyiciler: Kişisel paylaşımlardan çok olup biteni aktif bir şekilde takip eden kullanıcı türüdür. Beğeniler konusunda cimridirler. Paylaşım altındaki cevaplar ve yorumlara daha çok önem verirler. Her şeyi okurlar.

Aktivistler: Sosyal medyanın gücünün farkında, seslerini duyurmaya çalışan, sosyal sorumluluklar konusunda hassas, hayvan hakları, çevre, kadın hakları, adalet ve eşitlik konularında duyarlı, kampanyalara meraklı kullanıcı türüdür.

Spamcılar: Her türlü içeriğe ilgili ilgisiz yorum yapan, kendi sayfasını veya profilini ziyarete davet eden, takipçi kazanmak için takip eden, genellikle sadece beğeni ve repost yapıp içerik üretemeyen kullanıcı türüdür. Bir kullanıcının paylaşımının altına konuyla tamamen ilgisiz iletiler yazarlar. Gündem hashtag'lerinin tümünü kullanır ama hastag içerikleri ile alakasız paylaşımlar yaparlar.

İdealistler: Sosyal medyanın gelişimine en çok katkıda bulunan kullanıcı türüdür. İlgi alanları konusunda benzersiz ve az bilinen paylaşımlar yapmaya dikkat ederler. Başkalarının paylaşımlarının altına konu ufkunu genişletecek nitelikli içerikler girerler. Keşfetmeyi severler ve sosyal medyada fazla zaman harcarlar.

Sosyal Kelebekler: Sosyal medyanın her mecrasında kişilerle etiketlenen, tanınan kişilerle fotoğraflarını ve videolarını paylaşan, bilinen etkinliklere katıldığını fark ettirmeye çalışan kullanıcı türüdür. Tanınmış simalara yakınlıklarını göstererek takipçi kazanmaya çalışırlar.

Troller: Çatışma ve tartışma yaratma niyetinde olan kullanıcı türüdür. Çoğunlukla öfkeli, sinirli ve yıkıcı bir yaklaşım izler ve hakaretler kullanır ama bunlar gerçek düşünceleri veya duyguları olmaktan çok sahte ve manipülatiftir. Genel olarak sahte kimlikler kullanırlar. Amaçları dikkat çekmektir.

En Eski Kullanıcılar: Sosyal medyanın yeni yeni aktive olduğu 2000'li yılların başlarda hesaplar kurmuş ve sosyal medyanın tüm gelişim serüvenine şahit olmuş tecrübeli kullanıcı türüdür. Memnun edilmesi zor, eleştirel ve bilge kullanıcılardır.

Bu profilleri oluşturan her bir kullanıcı, ‘sosyal medya halkını’ oluşturuyor. Peki sizin kendinizi en çok hangi profile yakın hissediyorsunuz? Sıradan bir kullanıcıysanız bu soruyu kendinize sorun. Bir markaysanız, kitleleri etkileme gücüne sahip bir kanaat önderiyseniz, sanatçıysanız, siyasetçiyseniz yine sorun. Muhtemelen birkaçına kendinizi çok daha yakın hissediyorsunuz ama unutmayın, önemli olan diğer kullanıcılar tarafından nasıl göründüğünüz ve tanımlandığınız.

Şinasi Furkan AVCI

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