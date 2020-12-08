Samsung Galaxy S21 modelleri ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S21 serisi özelinde henüz hiçbir detay paylaşmış değil; ancak şirkete yakın kaynaklar telefonların iskelerini bugünden oluşturdu bile. Yayınlanan görüntüye bakıldığında Galaxy S21 serisinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını net bir şekilde görebiliyoruz.

Konsept görüntülere bakıldığında Galaxy S21 serisinin Galaxy Note 20 serisini andırdığı dikkat çekiyor. Kamera kurulumu da Note serisi ile benzerlik taşıyan Galaxy S21 serisinin ana kamera sistemi üç sensör ve LED flaştan meydana geliyor. Galaxy S21 Ultra ismini taşıması beklenen en üst seviye Galaxy S21 modelinin kamera modülünde ise dört görüntü sensörü, LED flaş ve lazer otomatik odaklama ünitesinin yer aldığını görüyoruz.



Sırayla Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus

Her iki cihazda da 12 MP ultra geniş açılı sensör yer alacak, aynı zamanda 12 MP ana geniş açılı sensör de kullanacak. Ayrıca cihazlarda 64 MP telefoto lens de bulunacak.

Telefonların 14 Ocak 2021 tarihinde duyurulması bekleniyor.



