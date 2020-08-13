Samsung Galaxy M21 Türkiye'de: İşte özellikleri

Bu yılın Galaxy M ailesine katılan son üyesi Galaxy M21 oldu. 2999 TL'lik fiyatıyla satışa sunulan ürün, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip ve sAMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. 6000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Galaxy M21, 15W hızlı şarj teknolojisine sahip.

İşlemci olarak Samsung'un geliştirdiği Exynos 9611'i kullanan Galaxy M21'in 4 GB ve 6 GB RAM'li olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. 128 GB dahili hafızayla gelen telefon, Android 10 işletim sistemini kullanıyor; ancak One UI 2.0 arayüzünü kullanıyor.



microSD kart desteğine de sahip olan ve bu sayede 512 GB'a kadar toplam kapasitesi artabilen ürün, kamera tarafında da 'orta halli' bir telefon. Ön yüzünde 20 MP kamera bulunan telefonun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Şu an için 2999 TL'den satılan Galaxy M21'e ilerleyen haftalarda kayda değer bir indirim gelebilir.



