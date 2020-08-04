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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Buds Live yaka mikrofonuna dönüşebiliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy Buds Live yaka mikrofonuna dönüşebiliyor
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 5 Ağustos tarihinde yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu cihazlardan biri de görünümü fasulyeyi andıran Galaxy Buds Live isimli kablosuz kulaklıkları olacak. Yeni gelen bilgilere göre bu ürün kablosuz kulaklık olmasının ötesinde yaka mikrofonu olarak da kullanılabilecek.

Samsung, Galaxy Note serisini yenilemeye hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında şirketin yeni ürünleri ilk kez dünyaya tanıtılacak. Bu cihazlardan biri ise uzun süredir konuşulan yeni nesil kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live.

Galaxy Note 20 ile bir araya geldiğinde yaka mikrofonuna dönüşmesi beklenen Galaxy Buds Live, üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla ortam sesini kaydedebiliyor, istğee göre ön, arka veya her iki bölmedeki mikrofonlardan da ses alabiliyor.

Samsung Galaxy Buds Live yaka mikrofonuna dönüşebiliyor

Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olması beklenen ürünün Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak ürünün çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz kesinleşmiş değil.

Bu arada önemli bir dipnot: 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğini hurriyet.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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