Samsung Galaxy Buds Live yaka mikrofonuna dönüşebiliyor

Samsung, Galaxy Note serisini yenilemeye hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında şirketin yeni ürünleri ilk kez dünyaya tanıtılacak. Bu cihazlardan biri ise uzun süredir konuşulan yeni nesil kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live.

Galaxy Note 20 ile bir araya geldiğinde yaka mikrofonuna dönüşmesi beklenen Galaxy Buds Live, üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla ortam sesini kaydedebiliyor, istğee göre ön, arka veya her iki bölmedeki mikrofonlardan da ses alabiliyor.



Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olması beklenen ürünün Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak ürünün çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz kesinleşmiş değil.

Bu arada önemli bir dipnot: 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğini hurriyet.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



