Oyun oynarken tavuk kızartan oyun konsolu geliştirildi

Bir oyun konsolu düşünün ki sadece oyun oynamanızı sağlamasın, aynı zamanda size yemek de pişirsin. KFC'nin yeni 'oyun' konsolu tam olarak böyle bir tasarıma sahip.

KFC'nin geliştirdiği KFConsole, oyun oynama esnasında tavukların soğumasını önlemek adına özel bir ısıtma bölümüne sahip. Doğal ısı ve hava akışı sistemi kullanan patentli bölme sayesinde oyun oynarken tavuğunuzu ısıtabileceksiniz.

Cooler Master'ın tasarladığı ürün, 4K 240 FPS oyun performansıyla dikkat çekerken, ışın izleme teknolojisini de desteklemesi önemli bir nokta. Intel Nuc 9 yongasından gücünü alan ürün, değiştirilebilir ekran kartı desteğine de sahip. Ayrıca cihazda iki adet Seagate BarraCuda 1 TB SSD yer alıyor.

VR desteği de bulunan KFConsole'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyat etiketi henüz bilinmiyor.



