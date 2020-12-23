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Teknoloji
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Oyun oynarken tavuk kızartan oyun konsolu geliştirildi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oyun oynarken tavuk kızartan oyun konsolu geliştirildi
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Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarının satışa sunulmasının ardından bu kez KFC, hem oyun oynatan hem de oyun oynanırken tavuk kızartan oyun konsolu geliştirdi.

Bir oyun konsolu düşünün ki sadece oyun oynamanızı sağlamasın, aynı zamanda size yemek de pişirsin. KFC'nin yeni 'oyun' konsolu tam olarak böyle bir tasarıma sahip.

KFC'nin geliştirdiği KFConsole, oyun oynama esnasında tavukların soğumasını önlemek adına özel bir ısıtma bölümüne sahip. Doğal ısı ve hava akışı sistemi kullanan patentli bölme sayesinde oyun oynarken tavuğunuzu ısıtabileceksiniz.

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Cooler Master'ın tasarladığı ürün, 4K 240 FPS oyun performansıyla dikkat çekerken, ışın izleme teknolojisini de desteklemesi önemli bir nokta. Intel Nuc 9 yongasından gücünü alan ürün, değiştirilebilir ekran kartı desteğine de sahip. Ayrıca cihazda iki adet Seagate BarraCuda 1 TB SSD yer alıyor.

VR desteği de bulunan KFConsole'un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyat etiketi henüz bilinmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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