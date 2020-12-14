PlayStation 5 parçalarına ayrıldı! İçinden bakın neler çıktı?

DualSense için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. PS5 ile gelen en dikkat çeken yenilik hiç şüphesiz bu yeni oyun kolu… DualShock 4’e kıyasla Sony, epey yol kat etmişe benziyor. Dahili mikrofon ve TV’nin sesini DualSense üzerinden kapatabilmek işleri kolaylaştırmış. Diğer yandan ergonomik bir tasarım da söz konusu. Saatlerce elde tutsanız da ağrı yapmıyor.