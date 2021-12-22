Oyun dünyasının geleceği: Razer’ın geniş ekosistemi

Oyunlar da yıllar içinde çağ atladı ve geçirdiği evrim sonucunda hem gerçekçilik deneyimi daha da arttı, hem de basit bir oyun olmaktan çıkıp büyük bir eğlence anlayışına dönüştü. Oyunlar bir yandan PC ve oyun konsolları çerçevesinde ilerlerken, mobil oyunlar da milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitliyor ve her gün yüzlerce yeni oyunla karşılaşıyoruz.

Razer’ın hemen her platform için sunduğu bir çözüm var ve oyunlarla arası iyi olanların yolu mutlaka bir şekilde Razer ile kesişiyor. Oyunların geleceğini şekillendiren teknolojiler söz konusu olduğunda da Razer ismini yine önde görmek şaşırtıcı olmuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarına da katılım sağlayarak yeni ürünlerini bir bir görücüye çıkaran şirket, bugün için kulaklık, klavye, gamepad, dizüstü bilgisayar ve hatta oyuncu sandalyesine kadar pek çok farklı ürünle kullanıcılarını selamlıyor.

Project Brooklyn bu açıdan oldukça önemli bir teknoloji ve CES 2021’e damga vurmayı da başarmıştı. Her türden oyuncu için tasarlanan, ister yatak odanıza ister oyun odanıza rahatça uyacak şekilde dizayn edilen Project Brooklyn oyun koltuğu konsept tasarımı, ergonomik bir oyun koltuğunu hem PC hem de konsol oyunları için nefes kesici, yeni nesil sürükleyici bir deneyim sunan tam teşekküllü bir eğlence merkezine dönüştürüyor. Project Brooklyn, karbon fiber ve RGB aydınlatma ile inşa edilmiş, 60 inçlik bir açılır ekrandan panoramik görseller sunan, koltuğa yerleştirilmiş perçinleyici dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir masalara dönüşebilen 4D kolluklarla tamamlanan sürükleyici bir oyun istasyonuna dönüşmüş son teknoloji bir oyun koltuğu.



Project Brooklyn, kullanıcı temas noktalarında sıçrama yaparak oyun koltuğunu ekran ve kolçaklar gibi daha işlevsel bileşenlere bağlarken, benzersiz vücut şeklinizi destekleyen pelüş, yüksek yoğunluklu köpük yastıklardan konforu da sunmaya devam ediyor. Deri dikişli koltuk arkası, oyun maratonları boyunca düzgün duruşu korumak için sağlam bir karbon fiber gövde içine inşa edilmiş. Büyüleyici görsel ayrıntılar için sandalyenin omurgasına monte edilmiş ve bir düğmeye basarak aktif edilebilen 60” full surround OLED ekranı bulunuyor. Kullanılmadığında sandalyenin arkasına katlanarak açılan ekran aksamı, keskin ayrıntılar ve lezzetli bir panoramik deneyimle sizi hareketin merkezine götürüyor.



Mobil oyun deneyimi son yıllarda önemini daha da artırdı. Razer da elbette bu noktada geride kalmayarak sıra dışı bir ürün geliştirdi. Qualcomm ile iş birliği çerçevesinde tasarlanan Snapdragon G3x oyun platformu da buna güzel bir örnek olsa gerek. Qualcomm'un yeni özel mobil oyun çipi Snapdragon G3x'ten gücünü alan cihaz, telefonlarda oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Daha büyük bir ekranla birlikte daha hızlı ve yüksek grafik kalitesiyle mobil oyunlarda yepyeni bir deneyim vaadeden bu özel teknoloji, oyuncuların da radarında.

Razer’ın en iddialı olduğu ürünlerden biri de kulaklıklar. Oyuncuların oyunlara odaklanmasını sağlayan ve oyunların sağladığı deneyimi iyileştiren birçok kulaklık modeli geliştiren şirket, sektöre de yön veriyor. Bu ürünlerden biri olan Razer Kraken V3 serisi de buna güzel bir örnek. Basit bir oyuncu kulaklığı değil ve sunduğu pek çok avantaj var.



Razer Kraken V3 ailesi, kanıtlanmış kulaklık temellerini koruyor. Daha fazla özellikle gerçekçi bir deneyim sunmak için Razer HyperSense'i uyguluyor. Razer HyperSense, sesli ipuçlarına dayalı zengin, gerçeğe yakın dokunma duyusu geri bildirimi sağlayan akıllı bir dokunsal (haptic) teknoloji. Ses sinyallerini dinamik dokunma-duyusal geri bildirime dönüştürmek için kulaklıklardaki gelişmiş dokunsal sürücüleri kullanarak oyuncuların en sevdikleri oyunlarda aksiyonu hissetmelerini sağlıyor. Razer Kraken V3 Pro da bu açıdan dikkat çeken bir ürün. Razer HyperSense ve kulaklık üstü ayarlayıcı ile donatılan ürünlerle oyuncular, güçlü geri bildirimler üretmek adına gerçekçi hisler için haptik yoğunluğunu özelleştirebiliyor.

Kulaklık, güçlü ve sürükleyici bir ses oluşturmak için Razer TriForce Titanium 50mm Sürücüler ile inşa edilirken, THX Spatial Audio, kullanıcılara daha derin ses özelleştirme özellikleri ile surround ses seçeneği sunuyor. Yepyeni parlak Razer Chroma RGB halkası, çıkarılabilir HyperClear Supercardioid mikrofon ve USB-C şarj yetenekleri ile yeni Kraken serisi hem daha ince hem de daha hafif olan yenilenmiş bir endüstriyel tasarıma sahip.



Razer, oyuncuların bilgisayarları için geliştirdiği fan sistemleriyle de öne çıkan bir marka. Teknoloji devi, nihai oyun PC'lerini inşa etmesi için tasarlanmış yeni yüksek performanslı PC bileşenleri portföyü olan Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana ve Razer PWM Fan Controller'ı da geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni PC bileşen ürünleri serisi içinde; maksimum performans ve kişiselleştirme için son teknoloji hidrolik kasa fanları, hepsi bir arada sıvı soğutucular, çeşitli endüstri lideri platin dereceli güç kaynakları ve kontrolörleri bulunuyor.Örneğin Razer Kunai, endüstrinin en yeni hidrolik yatak teknolojisine sahip yüksek performanslı PC kasa fanları olarak da dillendirilebilir. Bu son teknoloji fanlar, maksimum hava akışı performansı için tasarlanmış ve daha sessiz bir akustik sunarken bilgisayarı verimli bir şekilde soğutmak için optimize edilmiş. 120 milimetre ve 140 milimetre boyutlarında mevcut olan fanlar, herhangi bir oyun bilgisayarının biçimine ve stiline uyması için çok çeşitli aRGB aydınlatma özellikli LED'lere sahip.Razer, geliştirdiği oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla da kullanıcılarına çözüm sunan bir teknoloji devi. Bu ürünlerden biri olan Razer Blade 15 serisi, güçlü olduğu kadar tasarımıyla da çok konuşulan bir cihaz. Windows 11 entegrasyonundan da yararlanıyor. Windows 11'deki Xbox GamePass, Xbox GameBar ve DirectStorage gibi özelliklerle oyun oynamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 11. Nesil en yeni Intel işlemcilerden gücünü alıyor ve 1 TB’a kadar PCIe SSD desteği sunuluyor. GeForce RTX 3080’e kadar ekran kartı desteğiyle gelen Blade 15 serisinin yeni mevcut modelleri, QHD çözünürlük, 240Hz yenileme hızları, 100% DCI-P3 renk alanı ve NVIDIA Advanced Optimus ve G-Sync özellikleriyle dikkat çekiyor.

Razer, geliştirdiği gamepad’lerle de sevilen bir marka. Son olarak oyunculara sunulan Wolverine V2 Chroma buna güzel bir örnek. PC aksesuarları dışında oldukça farklı konulara yelken açan firma bildiğiniz gibi uzun bir süredir hem PC hem de konsollarda kullanabileceğimiz kontrolcüler üzerinde de çalışıyor. Nitekim daha önce Razer Wolverine serisinin farklı modelleriyle karşılaşmıştık. Bir süredir kullandığımız Razer Wolverine V2 Chroma modeli ise hem tasarım hem de özellikleri bakımından seviyeyi bir adım daha ileri taşımayı başarmış. Tasarım olarak Xbox kontrolcüsünü andıran fakat kendi çizgileri ile ondan ayrılmayı başaran bir gamepad’den söz ediyoruz.



Malzeme kalitesi premium hissiyatını korumuş ve tutamaç kısımlarındaki tırtıklı yapısı sayesinde daha iyi bir ergonomi sağlanmış. Buradaki tırtıklı yapı kontrolcünün tasarımına da güzel bir farklılık kazandırmış. Bu arada cihazın üzerinde yer alan ekstra tuşlar otomatik ayarlarda oyuna göre daha hızlı aksiyon alabileceğiniz tanımlı bir şekilde geliyor. Örneğin Call of Duty: Warzone ya da Battlefield gibi FPS odaklı oyunlarda silah değişimini, zıplama gibi dinamikleri öndeki aksiyon tuşlarının yanı sıra arkadaki tuşlarla da yapabiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle Razer, 7’den 70’e herkese göre bir çözüm sunuyor ve oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Bir yandan mobil oyunlardan alınan zevki doruk noktasına çıkarak özel cihazlara imza atan şirket, kulaklık ve gamepad gibi aksesuarlarla da oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Gelecekte de Razer’ın oyunları daha fazla hissedebileceğimiz çözümleriyle karşımıza çıkacağı bir gerçek. Özellikle de Razer imzası taşıyan Project Brooklyn, oyuncu ekosistemi için büyük bir devrimi simgeliyor ve gelecekte oyunların yepyeni bir boyuta geçeceğinin ipuçlarını veriyor.







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