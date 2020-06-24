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Teknoloji
Haber Giriş: 24.06.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Oppo Reno 3A duyuruldu: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo Reno 3A duyuruldu: İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3A'yı görücüye çıkardı. Reno 3 serisinden sonra sürpriz bir hamleyle duyurulan cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Oppo, Reno 3 ailesine sürpriz bir ürün ekledi. Reno 3 ve Reno 3 Pro'nun ardından bu kez Reno 3A geldi. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan ürün, 6.44 inç'lik AMOLED ekranla geliyor. Yüzde 89 ekran-gövde oranına sahip olan Oppo Reno 3A'nın ekranı ise Corning Gorilla Glass 5 kaplamasıyla muhafaza ediliyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelen ürünün arka yüzüne geldiğimizde ise ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde görüntü aldığı dikkat çekiyor. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ile birlikte 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

Telefonun ön yüzünde ise 16 MP kamera kullanılıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alan Oppo Reno 3A'da 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunurken, microSD kart desteği ile toplam hafıza artırılabiliyor.

4025 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan ürün, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor ve Oppo'nun geliştirdiği ColorOS 7.1 arayüzü yüklü olarak geliyor.

Oppo Reno 3A'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken ,cihazın ilk etapta Japonya'da satışa sunulacağı ve fiyatının 372 dolar olacağı öğrenildi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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