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GeriTeknoloji Oppo A72 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Oppo A72 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo A72 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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Oppo, yeni akıllı telefonlarından Oppo A72'yi Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkardı Reno 3 serisinin ardından Oppo A91 ile birlikte boy gösteren Oppo A72 bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A72, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön kamerası içinde olan akıllı telefonda ekranın gövdeye oranı %90,5'e ulaşıyor. Ayrıca cihazın solda ve sağdaki kenar boşlukları ise sadece 1,73 mm.

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunuyor.

Cihazın üstünde bulunan ikili stereo hoparlörler iyi bir ses efekti sunuyor. OPPO A72, Dirac 2.0 Ses Efekti ile farklı ses senaryolarına otomatik olarak uyum sağlıyor.

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Cihazın arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 48 MP Ultra HD ana kamera kullanıcılara hareket halinde kullanılabilen, görüntülerdeki detayları daha net görebilme imkanı veriyor. Diğer yandan Ultra Gece Modu 2.0, loş ortamda çekilen görüntüleri netleştiriyor, iyi bir sonuç elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ön yüzünde de 16 MP kamera bulunuyor. Telefonun 4K video kayıt yapabildiğini de belirtmek gerekiyor.

Oppo A72 Türkiyede satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Oppo A72, kutusundan Android 10 işletim sistemi altında çalışan ColorOS 7.1 arayüzüyle çıkıyor ve farklı bir Android deneyimi sunuyor.

192 gram ağırlığında olan ve uzay moru ile parlak beyaz olmak üzere iki farklı renkte satılan Oppo A72'nin belirlenen fiyatı ise 3799 TL.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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