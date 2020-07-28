MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo A91 Türkiye'de satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Oppo A91 Türkiye'de satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Oppo A91 Türkiye'de satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo A91 Türkiye'de satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Abone Olgoogle-news

Telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonlarından Oppo A91'i Türkiye'ye getirdi. Reno 3 serisinin ardından şirketin yeni akıllı telefonlarından biri olan Oppo A91, bakın hangi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne oldu?

Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte telefon pazarını hareketlendiren şirketlerden Oppo, yeni bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıktı. Oppo A91 adını taşıyan telefon, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

MediaTek Helio P70 model işlemciden gücünü alan Oppo A91, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla kutusundan çıkıyor. Uygulamaları yüksek hızda çalıştıran ve oyunların sorunsuz oynanabildiği telefonun arka yüzüne geldiğimizde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Oppo A91 Türkiyede satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı

48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken ön yüzdeki kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın 4K video kayıt desteği ise bulunmuyor.

Damla çentik tasarımı kullanan Oppo A91, 4025 mAh kapasiteli bataryaya sahip. VOOC 3.0 sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefon, Oppo'nun verdiği rakamlara göre sadece 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye şarj olabiliyor.

Oppo A91 Türkiyede satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Ekrana gömülü olarak gelen Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuz 0,32 saniyede sürede açılıyor.

Parmak izi tarayıcısı ile güvenliği sağlayan ve Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen ürün, orta seviye telefon arayanlar için seçeneklerden biri olabilir. Cihazın Türkiye fiyatı ise 4099 TL.

Gmail'de depolama kapasitesi nasıl yükseltilir ?Gmail kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan 15 GB'lık depolama alanı yeterli gelmediğinde toplam kapasiteyi artırabiliyoruz. Peki ama nasıl ?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle