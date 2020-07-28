Oppo A91 Türkiye'de satışa sunuldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte telefon pazarını hareketlendiren şirketlerden Oppo, yeni bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıktı. Oppo A91 adını taşıyan telefon, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

MediaTek Helio P70 model işlemciden gücünü alan Oppo A91, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla kutusundan çıkıyor. Uygulamaları yüksek hızda çalıştıran ve oyunların sorunsuz oynanabildiği telefonun arka yüzüne geldiğimizde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.



48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken ön yüzdeki kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın 4K video kayıt desteği ise bulunmuyor.

Damla çentik tasarımı kullanan Oppo A91, 4025 mAh kapasiteli bataryaya sahip. VOOC 3.0 sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefon, Oppo'nun verdiği rakamlara göre sadece 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye şarj olabiliyor.



Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Ekrana gömülü olarak gelen Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuz 0,32 saniyede sürede açılıyor.



Parmak izi tarayıcısı ile güvenliği sağlayan ve Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen ürün, orta seviye telefon arayanlar için seçeneklerden biri olabilir. Cihazın Türkiye fiyatı ise 4099 TL.