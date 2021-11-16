Oppo A16 incelemesi

Oppo A16'nın teknik özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğine bakalım. Kutunun hemen sol üst köşesinde cihazın 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla geldiğini görüyoruz. İlk bakışta yeterli gelmeyebilir diye düşünebilirsiniz, ancak aradığınız bir orta seviye telefon modeliyse, Oppo A16 ihtiyacınıza yanıt verebilecek yeterlilikte bir telefon.

Diğer Oppo telefon kutularında olduğu gibi şeffaf kılıf bu cihaz için de kutuya dahil edilmiş. En alt kısımda ise USB Type-C şarj kablomuz ve şarj adaptörümüz yer alıyor. 10 bin TL’den pahalıya satılan bazı telefon modellerinde şarj adaptörü bile bulunmazken, bu cihazda üstüne bir de telefon kılıfını da görüyor olmamız elbette önemli. Ancak kablolu da olsa bir kulaklık olsaymış iyi olurmuş.



Bu noktada Oppo’nun satışa sunduğu kablosuz kulaklıklara şans verebilirsiniz. Oppo Enco Buds, Enco Air ya da Enco Free2 iyi bir seçim olabilir.

Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri 5000 mAh kapasiteli bataryası ve üzerine konuşacak çok şey var. Öncelikle A16’yı ne kadar kullanırsanız kullanın batarya ömrü kolay kolay bitmiyor ve gün içinde size soluğu tükenmeden eşlik edebiliyor. Bu batarya sayesinde Oppo A16’yı yüzde 100 şarj ettiğinizde 34 saat arama yapabiliyor ya da 21 saat süresince YouTube üzerinden video seyredebiliyorsunuz.



Uzun batarya ömrü olması sayesinde sıkça priz başına gitmememiz kulağa hoş geliyor. Ayrıca şunu da belirteyim: Kullanıcıların şarj güvenliğini korumak için aşırı şarj ve aşırı deşarj korumaları, kısa devre ve aşırı akım koruması ve şarj koruma tasarımları da bu cihazda mevcut. Akşam uyuduğunuzda da telefonunuz çok daha az enerji tüketiyor. Saat 23:00 ila 07:00 arasında gece bekleme süresi boyunca A16 sadece batarya ömrünün yüzde 1.21’i oranında güç tüketiyor. Telefon, gece boştayken pil tüketimini etkili bir şekilde azaltıyor.

Optimize Edilmiş Yapay Zeka Gece Şarjı kullanıcıların uyku düzenlerine göre de hareket ediyor. Cihaz, kullanımda akıllıca %80'e kadar şarj oluyor ve siz uyanmadan önce, telefonu tamamen şarj etmiş oluyor. Bu sayede telefonunuzun şarjının azalmaması için her gece uçak moduna almanıza da gerek kalmıyor.



Ayrıca batarya ömrünüzü daha da uzatabilme şansınız var. Bunun için ColorOS’ta bulunan güç tasarruf modlarını kullanmanızı öneririm. Pil ayarlarından erişebileceğiniz Süper Güç Tasarruf Modu sayesinde batarya ömrü yüzde 5 ve altında bir seviyede olsa da 1.84 saate kadar telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Acil durumlarda hayat kurtaran bir özellik.

Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumundan bahsedelim şimdi de… 13 MP ana kameraya sahip olan A16’nın bu ana kamerasına 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Ön kamerada Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği de yer alıyor ve fotoğrafı çekenin cilt tonuna göre kadrajda kim varsa karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor. Yapay zeka en iyi fotoğrafı elde edebilmek için ışığı ayarlarken, ten tonlarına da dikkat ediyor ve her fotoğrafta kendi özel algoritmalarını kullanıyor. Böylece her fotoğraf için ince ayar yapmanıza gerek kalmıyor.



Arka kameralara dönecek olursan gün içinde çektiğiniz fotoğraflardan fazlasıyla memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Portre fotoğraf ve makro çekimlerini de genel olarak beğendim. Çekimlerinizi sosyal medyada öne çıkarmak için Parlak Renk Modu’nu da tercih edebilirsiniz. Fotoğraflarınız için 15 farklı filtre sunulması üzerinde durulması gereken bir nokta. Böylece renk seviyelerini manuel olarak ayarlayabilme şansınız oluyor. seyahat, yemek film ve sonbahar gibi 15 farklı filtreden dilediğinizi kullanabilirsiniz.

A16 ile ayrıca ön ve arka kameraları kullanarak 1080p 30 fps video kaydı yapabilirsiniz.

Biraz da Oppo A16’nın tasarımından konuşalım. A16 oldukça sağlam yapıda olan bir telefon. Düşme, su geçirmezlik, radyasyon gibi onlarca farklı testten de geçmiş. A16, Kristal Siyah ve elimdeki modelde olduğu gibi İnci Mavisi renkleriyle geliyor. 190 gram ağırlığında olan ve 6.52 inç’lik büyüklüğüne Göz Koruyucu Ekran’a sahip A16, IPS LCD ekran paneli kullanıyor ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekran gövde oranı ise yüzde 83 seviyelerinde. Bu özel ekran, aynı zamanda 480 nit ekran parlaklık seviyesi sunuyor ve farklı ışık koşullarında da ekrandaki içerikleri rahatça görebiliyorsunuz.



Yapay zeka telefonun farklı donanımlarında önemli işler üstleniyor. Burada da telefonla geçirilen süreye göre kullanıcının ekrandaki deneyiminin iyileştirilmesi sağlanmış. Akıllı telefonla geçirdiğiniz süre arttıkça, Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma özelliği, parlaklık ayarı alışkanlıklarınızı öğrenirken, kişiselleştirilmiş bir akıllı arka ışık deneyimi sunuyor. Böylece parlaklık ayarlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

A16, kutusundan Android 11 üstüne kurulu ColorOS 11.1 yüklü olarak çıkıyor. ColorOS, Oppo’nun geliştirdiği bir yazılım ve Android deneyimini daha üst bir seviyeye taşıyor. Örneğin FlexDrop özelliği ile farklı görevler ve uygulamalar arasında kolayca çoklu görevler yapma şansınız oluyor.

Google Lens OCR da oldukça kullanışlı bir yazılım. Seyahati seven, yurt dışına çıkmayı planlayan herkesin elinin altında olmalı. Bu özellik sayesinde seyahatiniz sırasında karşınıza çıkan tabela da panolardaki farklı dillerdeki metinleri hızlıca tercüme edebiliyorsunuz.



Google’ın geliştirdiği Nearby Share özelliğini de unutmayalım. Böylece Oppo dışında diğer markalarla kolayca veri alışverişinde bulunabilirsiniz.

ColorOS’un gizlilik ve güvenlik temelinde de kullanışlı özellikleri mevcut. Uygulama Kili ile belirlediğiniz bir uygulamayı kilitleyebilirken, Özel Kasa özelliği de fotoğraf, video ve belgelerinizi saklamanızı sağlıyor.

3000 TL seviyelerinde bir telefon arıyorsanız, alacağınız telefonun batarya ömrünün olabildiğince uzun olmasını istiyor ve fotoğraf çekmeyi de seviyorsanız Oppo A16’ya şans verebilirsiniz.











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