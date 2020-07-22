OnePlus Nord tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

OnePlus yeni ürünlerini bir bir görücüye çıkarıyor. OnePlus Buds isimli kablosuz kulaklıklarıyla birlikte orta seviye bir telefon olan OnePlus Nord'u da sahneye koyan şirket, aslında bir fiyat-performans telefonu ortaya koymuş. 6.44 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, Full HD+ AMOLED ekran kullanıyor.

90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan ürünün dokunmatik örnekleme hızı söz konusu olduğunda ise bu hız 180 Hz. Ekrana bakıldığında sol üst köşeye kameraların gömüldüğü dikkat çekerken, bu sayede ekran/gövde oranı da olabildiğince yüksek tutulmuş. Ayrıca parmak izi tarayıcının da ekrana gömülü geldiğini belirtelim.

Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefon, üç farklı model olarak satışa sunulacak. Cihaz 6 GB/8 GB/12 GB RAM ile birlikte 64 GB/128 GB/256 GB dahili hafıza seçenekleri sunacak.



Telefonun arka yüzüne geldiğimizde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP Sony IMX586 OIS ana sensörü kullanan OnePlus Nord'un ana kamerasına 8 MP geniş açılı sensör, 5 MP derinlik sensörü ve 2 MP makra sensör eşlik ediyor.

4115 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, Warp Charge 30T hızlı şarj ile desteklendiğinden 30 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 70'e şarj olabiliyor.

Gelelim ürünün fiyatlarına. OnePlus Nord 8 GB RAM / 128 GB hafızalı model 399 euro, 12 GB RAM / 256 GB hafızalı model ise 499 eurodan satışa sunulacak.

OnePlus Nord'un Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi beklenmiyor. Ürünün başlangıç seviyesindeki modeli ise sadece Hindistan'da satılacak.



