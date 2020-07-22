OnePlus Buds model kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

Özellikle de akıllı telefonlarıyla dünyanın yakından tanıdığı OnePlus, ekosistemine yeni bir ürün daha dahil etti. OnePlus Buds adını taşıyan yeni kablosuz kulaklıklar, klasik bir tasarıma sahip. Yani pek çok kablosuz kulaklık modelinden aşina olduğumuz bir tasarımla geliyor.

IPX4 sertifikasına sahip olması nedeniyle su sıçramalarına karşı da dayanıklı bir yapıda olan ürünün dış kısmı dokunmatik bir yüzeye sahip ve şarkı değiştirirken veya telefon görüşmesi yaparken bu panel üzerinden kontrol sağlanabiliyor.

13.4 mm dinamik sürücülerle donatılan ürün, Bass Boost ve Dolby Atmos desteğini de arkasına almış durumda. Fast Pair özelliğini de kullanan ürün, bu sayede telefona çok hızlı bir şekilde bağlanabiliyor.



Şarj kasası ile birlikte 30 saate kadar batarya ömrü sunan OnePlus Buds, Warp Charge teknolojisi sayesinde 10 dakika şarj edildiğinde 100 dakika kullanılabilirken, kılıf ise 500 dakika kullanım süresini yakalıyor.

OnePlus Buds'ın fiyatı ise 80 dolar.



