Okan İlker Demirel: Influencer pazarında danışmanlık firmalarına ihtiyaç giderek artıyor

Koronavirüs salgını, toplumun dijital arkadaşları haline gelen sosyal medya fenomenlerini, yani Influencerları da öne çıkardı. Research and Markets tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre dünya genelinde Influencer pazarının büyüklüğü 2019'da 148,04 milyon dolar değerindeydi. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra tüketim ve iletişim alışkanlıklarının da dijitalleştiği pandemi sürecinde Influencerlar ile işbirliği yapmak isteyen markalarda %33 artış görüldü. 2027 yılına kadar pazarın büyüklüğünün 337,74 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken Türkiye’de ise Reklamcılar Derneği tarafından yapılan açıklamada Influencer pazarlama alanında yapılan yatırımların 100 milyon TL’nin üzerine çıktığı belirtildi.

Influencerların salgın sürecinde kazandığı önemin ve pazardaki ivmelenmenin artarak devam edeceği öngörülürken Bigbosslayf kurucularından Okan İlker Demirel, “Yeni nesil mesleklerden biri olan Influencer olmak, günümüzde çok popüler bir hal almış durumda. Çok fazla Influencer var ve hak ettikleri değeri görmüyorlar. Pek çok Influencer ile sözleşmesiz iş yürütmeye çalışılıyor ve hukuki açıdan hiçbir şekilde korunmuyorlar. Gerek ajanslar gerekse markalar, Influencerın gerçek başarılarından faydalanamıyorlar. Bu noktada pazarda Influencerlar ile uygun markaları buluşturup reklam kampanyaları ve sözleşmeler için danışmanlık yapan firmalara ihtiyaç artıyor. ” değerlendirmesinde bulundu.

“Amacımız Influencerlara rehber olmak”



Özellikle pazarlama alanında bu denli etkili olan ve markaların kazançlarını artıran Influencerların sektörlere daha fazla faydalı olabilmeleri için onları uygun markalarla bir arada getirecek ve gerek reklam kampanyaları gerekse sözleşmeler konusunda rehberlerlik edecek uzmanlar gerektiğine dikkat çeken Okan İlker Demirel, Talent Management (Yetenek Yönetimi) şirketi Bigbosslayf’ı bu amaçla kurduklarını söyledi. Demirel, “Influencerların bugün hem insanların dijital arkadaşları olarak hayatlara dokunduğunu hem de markalara değer kattığını görmemek mümkün değil. Ancak bu başarılar, dağın görünen yüzü. Görünmeyen yüzüne baktığımızda ise ne yazık ki pek çok haksızlık mevcut. Bizler de bu durumu tersine çevirmek amacıyla Ferit Karakaya, Kemal Can Parlak ve Şükrü Şentürk ile birlikte Bigbosslayf’ı kurduk. Amacımız Influencerlara danışmanlık hizmeti vererek haksızlığa uğramalarını önlemek ve onlara rehber olmak.” dedi.

Türkiye’nin birinci seçilmiş ilk Valorant takımı oldular



Bigbosslayf olarak kısa zamanda pek çok başarıya imza attıklarına da değinen Demirel, “Dünyaca ünlü video oyunu Valorant, yankı uyandırdığımız alanların başında geliyor. Bigbosslayf olarak şirkete bağlı BBLesports takımı Riot First ile strike turnuvasını namağlup kazanarak birinci olduk ve Türkiye’de birinci seçilmiş ilk Valorant takımı unvanını almaya hak kazandık. 2019’da gerçekleştirdiğimiz ilk projeyi de sosyal medya üzerinde 75 bin kişi canlı olarak izlemişti ve Twitch’te ciddi başarılar elde etmiştik. 2020’de ise Covid nedeniyle Evdekal projemizi haya geçirdik ve Bel Altı Masaüstü adlı bir seri yapmaya başladık. Serinin amacı, eskiden evlerde oynadığımız oyunları oynayarak aile içerisinde çeşitli aktiviteleri hatırlatmaktı. Bu proje de Twitch tarafında yüksek izlenme rakamlarıyla hala devam ediyor. Temennimiz, Influencerlar ile birlikte yaptığımız nitelikli projelerin sektöre örnek olması ve Türkiye’deki Influencer pazarının adaletli bir büyüme kaydetmesi.” şeklinde konuştu.

Bilgi İçin: Tülay Genç | support@b2press.com | +90 (850) 885 12 55

B2Press katkılarıyla

Bu bir ilandır