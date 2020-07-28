NASA, Perseverance aracını Mars'a yolluyor

Mars'a gitme konusu şu sıralar oldukça popüler. Geçtiğimiz haftalada Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin, Mars'ta araştırma yapmak için uzay araçlarını yollamıştı. Şimdi ise sıra NASA'da. Perseverance ismi verilen yeni görev kapsamında NASA, Mars üzerinde çok daha detaylı araştırmalar yapabilecek ve oldukça uzun soluklu bir görev olacak.

NASA'nın bu yeni görevindeki asıl amaç ise Mars'ta yaşam izlerini araştırmak olacak. Perseverance, tek başına Mars'a ayak basmayacak. Beraberinde Ingenuity adı verilen bir araç da olacak. Bu aracın en önemli özelliği ise Dünya dışında uçabilen ilk uzay aracı olması. Uçabilen bir araç da Mars'ı daha yukarıdan fotoğraflayabilecek ve tepeden yapılan incelemelerde önemli faydaları olacak.

Mars'ta uzun soluklu kalması planlanan Perseverance , toprak örnekleri toplayacak. Bu sayede bilim insanları Mars'ın toprağını yakından inceleme fırsatı yakalayacak.

NASA, Mars'taki yeni misyonuyla ilgili yeni bir video da paylaştı ve bu videoda Perseverance ile ilgili detaylı bilgiler izleyiciye aktarılıyor.



