MSI GE76 Raider 10UH incelemesi

Oyun bilgisayarı pazarı her geçen gün büyüyor. Özellikle espor’un hayatımıza girmesi de bu cihazlara olan ilgiyi hayli artırdı. MSI ise hepimizin yakından tanıdığı ve oyun denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri. Bu açıdan GE76 Raider’ı deneyimlemek de büyük bir keyif.



Her yıl kasalar, ekran kartları, işlemciler yenilenmeye devam ediyor. Bu yılın ise en önemli yeniliklerinden biri Dynamic Boost 2.0 teknolojisi. Bu teknoloji, işlemci ve ekran kartı arasındaki güç dengesini çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor.



İş yükü dengelendiğinde, dizüstü bilgisayar GPU’ya ve CPU’ya her zamanki gibi güç sağlıyor. GPU için kritik performans darboğazı olduğunda, güç CPU’dan kaydırılırken GPU’ya ekleniyor. Güç, en çok ihtiyaç duyulan yere gidiyor. Bu işlem otomatik yapılıyor, uyarlanabiliyor, daima çalışıyor ve ücretsiz ek performans sağlıyor. İşte NVIDIA bu teknolojiyi Dynamic Boost 2.00 ile güncellemiş durumda. Dynamic Boost yalnızca CPU’dan GPU’ya güç ayırıyordu. Dynamic Boost 2.0, bunu iki şeritli bir yol haline getiriyor: Güç artık CPU’ya bağlı durumlar için GPU’dan CPU’ya da yönlendirilebiliyor. Yeni bir özellik de gücü grafik belleğiyle dengeleme becerisi. Yani ekran kartı belleği için ayrılan güç dahi kontrol edilebiliyor.

Gelelim GE76'nın kasasına. GE serisi kasalar önceden daha orta seviye kasalar kullanırken, yıllar geçtikçe GE serisi bu açıdan daha da güçlendi. Bir kere elinizde ağırlığını hissettiğiniz, sağlam, büyük bir cihaz var. Bu büyük kasanın sebebi ise içerisinde RTX 3080 ve Intel Core i7 işlemciyi barındırıyor olması.



GE76 kasası yepyeni bir kasa. Koyu gri rengi, menteşe tasarımı ve ön paneldeki RGB paneli oldukça dikkat çekici. Elbette kabartmalı logo da dikkatimizden kaçmıyor. Kasayı pek çok açıdan hoş bulsam da, özellikle ön paneldeki RGB paneli fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Bu panele Panoramik Aurora deniyor. Kuzey ışıklarından da bildiğimiz ışık yansımaları bu panelde karşımıza çıkıyor.

Dilersek de Mystic Light ve SteelSeries Engine yazılımını kullanarak bu paneli kontrol edebilme şansınız var. Bu kısma ilerleyen dakikalarda ayrıca değineceğiz.



Peki bu güçlü özellikler nasıl bir soğutma sistemine sahip? GE76'da Cooler Boost 5.0 soğutma sistemi kullanılıyor. Zorlayıcı oyunları deneyimlerken bu soğutma sisteminin hayli iyi iş çıkardığını görebiliyoruz.

GE76, sadece üst seviye bir oyun bilgisayarı değil, aynı zamanda iş ve üretkenlik amacıyla da tasarlanmış bir ürün. Cihazın arka yüzüne bakalım: Burada 10 gigabit'lik USB Type-C portu, yanında ethernet bağlantı yuvası, HDMI yuvası ve adaptör girişi bulunuyor. Bu dizüstü bilgisayar, birden çok ekranı masaüstünüzde kurup hepsinde aynı anda çalışabilmeyi mümkün kılıyor.

Önceden oyuncu dizüstü bilgisayarlarında 144 Hz ekran yenileme hızı gördüğümüzde heyecanlanırdık. Ancak artık bu seviyede aşılmış durumda. Ekrana geldiğimizde ise GE76'nın 300Hz yenileme hızı sunan bir FHD yani 1080p ekranı olduğunu görüyoruz. CS:GO, Valorant gibi internet üzerinden oyun oynamayı sevenler ve elbette espor tutkunları için oldukça ideal bir ekran. Oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve herhangi bir kırılma olmayan oyunları deneyimliyorsunuz. Bu arada ekranın geniş bir renk gamutuna sahip olduğunu da belirtelim.



Ekranın altında da 300Hz vurgusunu görüyoruz. Ekranın üst kısmında ise webcam'imiz var. Webcam için bir parantez açmak istiyorum. Önceleri gaming dizüstü bilgisayarın webcam'lerinden pek söz etmezdik. Çünkü pek iddialı kameralar kullanmazlardı. Ancak yeni nesil modellerde de bunun değiştiğini görüyoruz. GE76'nın 1080p görüntü alabilen webcam'i bu açıdan önemli bir avantaj sağlıyor.

Webcam ile birlikte mikrofonlarımız da var. Az önce belirttiğim gibi bu cihaz sadece bir oyun bilgisayarı değil. Online görüşmeler yaptığınızda mikrofonların ses yalıtımına sahip olduğunu göreceksiniz. Bu da karşı tarafa net bir şekilde sesi iletmemizi sağlıyor.



Ön yüzde de yüksek bir ses performansı sunan hoparlörlerimiz bulunuyor. Dual Wave Woofer olarak isimlendiren bu ses sistemi, yazılım ve donanım kısmında çatlama patlama gibi rahatsız edici durumlar yaşatmıyor. Kasanın kendisinden büyük ses gücüne sahip hoparlörler, oyun deneyimini de bir üst seviyeye çıkarıyor.

Klavye tasarımına da değinelim. MSI'ın dizüstü bilgisayarlarında en sevdiğim özelliklerden biri de SteelSeries tuş takımı. Bu cihazda da kullanıcı dostu ve ergonomik klavye tasarımı var. GE76'nın basma hissiyatı ve kullanımıyla beni tatmin ettiğini söyleyebilirim.

Ayrıca SteelSeries Engine 3 yazılımı ile birlikte bu tuşlara makro ataması yapabiliyorsunuz, klavyenin ışıklandırması için de bu yazılım üzerinden kişiselleştirebilme şansınız var. Bu arada oyunlara göre de farklı farklı ışıklandırma profillerine bu yazılımdan ulaşabiliyorsunuz. Ön yüzdeki RGB paneli de bu yazılımla açıp kapatabilirsiniz. Bu panel, GE76’nın en göz alıcı özelliklerinden biri. Karanlıkta bu ışıklandırmayı izlemek gerçekten de büyük bir zevk.



Dragon Center yazılımından bahsedelim biraz da. Bu yazılım sayesinde donanımsal kontrollere erişebilirken, kullanım senaryonuza göre ayarlamalar yapabilme şansınız var. Örneğin fan sesini Dragon Center'dan farklı profillere alabilmeniz mümkün. Ofis işleri yapacaksanız fanı kısabilirsiniz, oyunları deneyimlerken de benim gibi daha çok Extreme Performance'ı tercih edebilirsiniz.

Bunu yaptığınız zaman soğutma yanlardan ve arkadan havayı dört farklı yerden dağıtıyor. GE76, altındaki girişlerden havayı alırken, cihazı düz bir zemine koyduğunuzda da bu hava akışı kauçuk ayaklar sayesinde sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.

5 GHz boost frekansına sahip 8 çekirdekli Intel Core i7 10870H işlemciden gücünü alan MSI GE76 Raider, başarılı soğutma sistemi ile birlikte yüksek performans gösteriyor. Yüksek frekansı sayesinde mobil tarafta en güçlü GPU’yu beslemek için mevcut en güçlü seçeneklerden birisi. Ayrıca bu güçlü işlemciye 3200 MHz hızında 32 GB DDR4 bellekler eşlik ediyor.

Gelelim ürünün batarya kısmına. Standart dizüstü bilgisayarlarda 30 ya da 50 watt’lık bataryalar kullanılırken, GE76'da ise 99.9 watt'lık batarya kullanılıyor. 100 olmamasının sebebi ise uçaklarda bu sınırın üstünde bataryaların içeri alınmaması. Yani MSI, bu cihazda yasal olarak uçağa alınabilen en yüksek pil kapasitesini sunuyor. Bundan daha büyük bataryalı bir dizüstü bilgisayar da zaten yok.

Dragon Center yazılımı üzerinden daha uzun batarya ömrü için Intel HD Graphics'i tercih edebilirsiniz. Ancak oyuncuların fazlasıyla seveceği Discrete Graphics modu ile birlikte sadece NVIDIA RTX 3080'i seçebiliyorsunuz. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra sürücü çakışması, uygulamanın yanlış ekran kartıyla çalışması gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.

Gelelim bu bilgisayarın en vurucu özelliğine. Bir laptop için dünyadaki en güçlü ekran kartı bu cihazda yer alıyor. Bu ekran kartı tam 16 GB GDDR6 bellek kapasitesine sahip. Bu da şimdiye kadar bir dizüstü bilgisayarda erişilen en yüksek ekran kartı bellek miktarı demek. Masaüstü sistemlerde bulunan 10 GB'tan bile daha yüksek bir değerden bahsediyoruz. Gerçekten müthiş!

Bu cihaz, aynı zamanda yeni nesil Wi-Fi 6E desteğine sahip. Böylece oyunlarda gecikme olmuyor, ben genel olarak oyunlarda herhangi bir takılma hissetmediğimi söyleyebilirim.

SONUÇ

MSI’ın oyun odaklı notebookları arasında en tepedeki modeli olan GE76 Raider’ın, pek çok açıdan beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde bir oyuncu dizüstü bilgisayarı kullanmak istiyorsanız MSI’ın bu ürününe şans verebilirsiniz.