Mobile Legends Bang Bang'ın 515 Gösteri Gecesi'ne sayılı günler

‘’Together’’ isimli global şarkının Türkçe versiyonu olan ‘’515’’, Ferman Akgül ve Sena Şener tarafından seslendirildi. Sözlerinin de bu ikilinin kaleminden çıkmış olduğu parça Hey! Douglas’tan tanıdığımız VEYasin prodüktörlüğünde dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

9 Mayısta yayınlanan şarkının ardından, 515 Gösteri Gecesi de yapmayı planlayan Mobile Legends: Bang Bang Türkiye ekibi, bu geceye birçok oyuncunun da yakından tanıdığı Ekin Kollama, Muratabigf, Ağır Mimar, Alper Rende, Betül Çakmak, Gizay Güner, Riyaz Güder, Kerem Kısakol, Batuhan Büyükakkan, Turgut Ekim gibi isimleri konuk ediyor.

22 Mayıs 20:00'da Ferman Akgül ve Sena Şener’in açılış şovu ile başlaması planlanan gecede YouTuber'lar kendi aralarında yarışacaklar ve eğlenceli birçok etkinlik ile yayına devam edecekler. Bu çok özel ve eğlenceli gece Mobile Legends: Bang Bang’in Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Moonton Türkiye bölge müdürü Mertcan Gümüş önderliğinde devam eden ve birçok etkinlik ve sürprize tanıklık ettiğimiz 515 Eparti iletişiminin Mayıs ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Ayrıca Mertcan Gümüş önümüzdeki aylarda Moonton olarak Türkiye’de daha fazla etkinlik yapacaklarının da altını çizdi.

22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan etkinliğe buradan ulaşabilirsiniz.





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