Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu EBA TV, TV+'a da taşındı

Bu dönemde TV+’taki tüm içerikler bütün kullanıcılara açık hale getirildi. Böylece herkes dilediği yayını izleyebiliyor. 23 Mart’ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte TV+’ta Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu EBA TV de yer alacak. Hem kutu hem de mobil cihazlar üzerinden erişilebilecek olan TRT EBATV İLKOKUL 106 numaralı, TRT EBATV ORTAOKUL 107 numaralı, TRT EBATV LİSE de 108 numaralı kanaldan izlenebilecek. TV+ mobil uygulamasında da kanallar ana ekranda yer alacak. Tüm yayınlar izleyicilere HD kalitesinde sunulacak.



Ayrıca 23 Mart’tan itibaren öğrencilerin online eğitimlerini rahatça alabilmeleri için, tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 10 GB internet paketi tanımlanacak.

TV+’ın standart özellikleri arasında yer alan 24 saat yayını geri alma ve buluta kayıt özellikleri sayesinde öğrenciler kaçırdıkları yayınlara kolayca erişim imkanı bulacak. Özellikle birden fazla öğrencinin bulunduğu ailelerde bu özellikler çok faydalı olacak. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.

TV+ platformunu ziyaretler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla birlikte anlık olarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Özellikle haber kanalları en çok izlenen kanallar oldu. Haber kanallarının yanı sıra dizilerin yeni bölümlerini veren kanallar da oldukça fazla izlendi.



‘Salgın’ adlı film en çok izlenen yapım oldu ve en yakın izlenen filme oranla 3 kat fazla izlendi. Salgın’ı, ‘Görevimiz Tehlike’, ‘Başlat: Ready Player One’ ve ‘5. Dalga’ filmleri takip etti.



TV+’ın özelliklerinden ‘Listeme Ekle’nin kullanılma oranı 3-4 kat arttı. Evlerinde kalan kişilerin oluşturduğu izleme listelerine sırasıyla en çok ‘Dünyalar Savaşı’, ‘Salgın’, ‘Mission: Impossible – Yansımalar’, ‘Kukuli’ ve ‘Joker’ eklendi.