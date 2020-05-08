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Teknoloji
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Microsoft, dünyanın en iyi 8 uygulamasından biri olarak Velocity'i seçti

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Microsoft, dünyanın en iyi 8 uygulamasından biri olarak Velocity'i seçti
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PEAKUP tarafından geliştirilen dijital iş yeri platformu Velocity, dünyanın en iyi 8 uygulamasından biri seçildi. Microsoft Teams Store'a yüklenen binlerce uygulama arasından seçilen Velocity, tek Türk uygulama oldu. Merkezi Amerika Seattle’da bulunan Microsoft Corp. tarafından yapılan değerlendirmede, kullanıcı kolaylığından yaygınlığa birçok kriter ele alındı.

Microsoft Teams'e entegre edilen globaldeki tüm uygulamalar arasında ilk 8 uygulamadan biri olan Velocity, en çok fayda üreteceğine inanılan stratejik uygulama, dijital pazarlamada yetkinlik sahibi uygulama ve global yaygınlık elde etme potansiyeline sahip uygulama olarak değerlendirildi.  

Tüm dünyanın konuştuğu “dijital iş yeri” kavramı, barındırdığı bulut hizmetleri, mobilite ve yapay zeka uygulamaları ile coğrafi bariyerleri kaldırması ve bilgiye 7/24 ulaşılmasını sağlaması açısından gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Çalışan bağlılığını artırması, birlikte çalışma ve verimlilik açısından fark yaratması, içerik/doküman yönetimi ve iş süreçlerini kolaylaştırması da dijital iş yeri uygulamalarının önemli hedefleri arasında yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmak üzere geliştirilen Velocity, kolektif yapısı sayesinde çalışanların etkileşimini artırıp kurumlara verimlilik sağladığı iddiasında.

Microsoft, dünyanın en iyi 8 uygulamasından biri olarak Velocityi seçti

Dijital platformlar üzerinden çalışmaya önyargılı yaklaşan çalışanlar için hızlı yoldan uyum sağlayabilmeleri dijital iş yeri olmanın ilk adımı olan kurum içi iletişim platformlarından geçiyor. İletişim süreçlerini dijitalleştiren ve kullanımı en basit haline getiren bir intranet platformu olan Velocity, şirketlerin dijital dönüşümdeki en önemli yardımcılarından biri.  

Bugün tüm dünyada 75 milyon günlük tekil kullanıcıya, 200 milyon günlük toplantı katılımcısına ev sahipliği yapan Microsoft Teams, dijital iş yeri platformu Velocity ile entegre olabiliyor. Velocity, Microsoft Teams üzerinden kullanıldığında da dosyalarınıza, duyurulara, KVKK, aydınlatma metinleri ve iş prosedürlerine, belgelerinize, burç yorumlarınıza, servis saatlerinize ve daha birçok bilgilendirmeye kolayca ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede tüm çalışanlara aynı anda ve hızda ulaşabiliyor ve iletişiminizi tek bir çatı altından merkezi olarak süredürebiliyorsunuz. 

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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