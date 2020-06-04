Microsoft, COVID-19 araştırmalarına 20 milyon dolar ayırdı

Sağlık çalışmalarının ilerlemesinde veri toplamak, analiz etmek ve en gelişmiş teknolojilerle veri bilimcilerine yetenek kazandırmak büyük önem taşıyor. Yapay zekâdan güç alan sağlık sistemleri veri kümeleme, anlamlandırma, tanı koyma ve tedavi adımlarının belirlenmesinde kurumlara büyük kolaylık sağlıyor.

Microsoft, “İyilik için Yapay Zekâ/AI for Good” programına bu yılın Ocak ayında eklediği “Sağlık için Yapay Zekâ adlı girişimini COVID-19 çalışmalarının hızlanması için seferber etti ve bu alandaki araştırmalar için 20 milyon dolarlık destek paketi duyurdu. Bu doğrultuda Microsoft, veri bilimcileriyle, STK’larla ve akademik girişimlerle güçlü iş birlikleri geliştirecek. COVID-19’un önüne geçmek için en etkin yapay zekâ araçlarına ve bulut bilişim hizmetlerine erişim sunacak olan girişim, belirlenen projeleri nakit hibelerle de destekleyecek.

Microsoft’un COVID-19 ile ilgili araştırmaları desteklerken beş alana odaklanıyor:

İnsanlara güvenlik ve ekonomik etkiler hakkında bilgi vermek için veri ve öngörüler.

Aşı ve tedavilerin geliştirilmesi için tedavi ve tanı koyma.

Hastane alanı ve tıbbi malzeme gibi sınırlı varlıkların sağlanması için kaynak tahsisi.

Yanlış bilgi paylaşımını en aza indirmek için doğru bilgilerin yayılmasına yönelik çalışmalar.

COVID-19 üzerinde çalışmak ve anlamak için yürütülen bilimsel araştırmalar.



Yapay Zekâ ile güçlenen sağlık sistemi



Microsoft'un şu an sürdürdüğü iş birlikleriyle virüsü durdurma mücadelesinde bilimsel keşif hızı önemli ölçüde hızlandırabilir. Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi’ne bağlı çalışan COVID-19 Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Konsorsiyumu için Microsoft, dünyanın en güçlü bilgi işlem kaynaklarına ve bilişim uzmanlarına erişim sunuyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde küresel bir sağlık araştırma kuruluşu olan Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), COVID-19 veri görselleştirmesi üretiyor ve tahminler yayınlıyor. Hastane yönetimi bu verilere göre karar almaya başladı. Sanal asistanlar da sağlık hizmetinde daha sık kullanılmaya başlandı. Kopenhag Acil Sağlık Hizmetleri şu anda potansiyel koronavirüs enfeksiyonu ve tedavisinde insanları taramak için Microsoft’un yapay zekâ destekli Sağlık Botu hizmetini kullanıyor. Danimarka nüfusunun 3’te 1’ine hizmet veren kuruluşa yapılan aramalar bu servisle 2 katına çıktı. Günde yaklaşık 2000 arama hızla değerlendiriliyor ve gerekli yönlendirmeler hızla yapılıyor. Mart ayından bu yana dünya genelinde sağlık kuruluşları, Microsoft Healthcare bot hizmetlerini kullanarak 18 milyon kişiye ulaştı, 160 milyondan fazla mesaj iletti.



