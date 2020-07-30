Mars için büyük gün: Perseverance bugün fırlatılıyor!

Mars'a gitme konusu şu sıralar oldukça popüler. Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin, Mars'ta araştırma yapmak için uzay araçlarını yollamıştı. Şimdi ise sıra NASA'da. Perseverance ismi verilen yeni görev kapsamında NASA, Mars üzerinde çok daha detaylı araştırmalar yapabilecek ve oldukça uzun soluklu bir görev olacak.

NASA'nın bu yeni görevindeki asıl amaç ise Mars'ta yaşam izlerini araştırmak olacak. Perseverance, tek başına Mars'a ayak basmayacak. Beraberinde Ingenuity adı verilen bir araç da olacak. Bu aracın en önemli özelliği ise Dünya dışında uçabilen ilk uzay aracı olması. Uçabilen bir araç da Mars'ı daha yukarıdan fotoğraflayabilecek ve tepeden yapılan incelemelerde önemli faydaları olacak.



Mars'ta uzun soluklu kalması planlanan Perseverance , toprak örnekleri toplayacak. Bu sayede bilim insanları Mars'ın toprağını yakından inceleme fırsatı yakalayacak.



FIRLATMA NE ZAMAN?



Perseverance’in, Mars Dünya’dan çok uzaklaşmadan önce fırlatılması gerekiyor. Hava koşulları uygun olursa, aracın bugün Türkiye saati ile 14:50’de, ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri yakınındaki Canaveral Burnu’nda yer alan Amerikan Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndaki 41. Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılması bekleniyor.

NASA, bugün Instagram'dan fırlatılmadan önce bir fotoğraf da paylaştı.