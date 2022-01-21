Logitech MX Keys Mini incelemesi

MX Keys serisi Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor ve marka bu ilgiden hayli memnun. Öyle ki, yeni MX Keys Mini’nin Türkçe tuş dizilimiyle hızlıca Türkiye pazarına girmesi de markanın Türkiye’ye verdiği önemini gözler önüne seriyor.

Öncelikle MX Keys Mini’nin tasarımıyla ilgili dikkatimi çeken noktaları paylaşayım. MX Keys serisine minik bir alternatif, minimal bir dokunuş görüyoruz. Küçük bir yapıda ve hemen her ortamda rahatça çalışabilmenize imkan verecek yapıda. Aynı zamanda bu minik yapısı, hafifliği de beraberinde getiriyor.



Yaklaşık 500 gramlık bir ağırlığı var ve tuşlar parmak uçlarına göre özel olarak tasarlanmış. Bu klavyede Perfect Stroke teknolojisi kullanılıyor. Peki bu ne demek? İçe doğru bombeli bir yapıda olan tuş takımı, parmak uçlarıyla bütünleştiğinden günlük iş temponuza rahatlık katıyor. Ayrıca tüm tuşlara uygulanan mat kaplama da dikkatinizi çekmiştir. Bu özel tasarım ile parmaklarınızı yüzey üzerinde zahmetsizce gezdirebiliyorsunuz.

Bu klavyeyi kullanmaya başladığımdan beri aşırı rahat yazdığımı hissediyorum ve klavye ile ilgili beklentilerimi aslında bugüne kadar oldukça düşük tuttuğumu fark ediyorum. Bir kullanıcı olarak öyle ya da böyle standart bir klavye işimizi görür diye kullanıyoruz, ancak MX Keys Mini’yi bir süre kullanınca diğerlerine göz ucuyla bile bakmak istemeyeceksiniz.

Ayrıca ürün oldukça sessiz. Tıngır tıngır sürekli ses çıkarmadığından ses kirliliği de yaratmıyor. Klavye, bu sessizliğini artırılmış tuş dengesine borçlu. Bu durum, aynı zamanda yanıt verme oranını da artırıyor. Böylece her tuş vuruşunu hissediyor, ama gürültü problemi olmuyor.



MX Keys Mini, küçük ve hafif olması bir yana aynı zamanda hayli sağlam bir yapıda. Öyle ki klavyeyi yanlışlıkla sağa sola kaydırmak söz konusu olmuyor. Çünkü bu sağlam yapı için MX Keys Mini’nin gövdesinin tamamını tek bir metal plaka bir arada tutuyor. Bu da klavyeye masa üzerinde bir ağırlık veriyor.

Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte klavyenin üzerinde dikkat çeken bazı tuşlara da rastlıyoruz. Emoji de bunlardan biri. Günlük hayatta duygularımızı yazı dilinde hızlıca ifade edebilmek için sıkça emoji’lere başvuruyoruz. Bu tuş sayesinde de hızlıca emoji gönderebilme şansımız oluyor. Mikrofonumuzun sesini kapatmak için de yine özel bir tuş görevlendirilmiş. Ayrıca Dikte tuşumuz da var. Bu tuşu seçilen herhangi bir metin alanında konuşmayı metne dönüştürmek için kullanabiliyoruz.



Arkadan aydınlatma özelliği de bu ürünün sevdiğim bir başka özelliği oldu. MX Keys Mini’nin üzerinde yer alan yakınlık sensörleri, parmaklarınızı takip ediyor ve tuşlara yaklaştığınızda arka aydınlatma ışıkları yanmaya başlıyor. Ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen bu özellik, kullanım olmadığında da kapandığından güç tasarrufuna da imkan veriyor. İstersek kendimiz müdahale ederek bu ışıkları açıp kapatabiliyoruz ya da otomatik olarak ortamdaki ışık koşullarına göre klavyeye bu tercihi bırakabiliyoruz.

Küçük, hafif ve ergonomik olması dışında aynı zamanda kablo karmaşasıyla bizi uğraştırmaması da ürünün öne çıkan bir başka özelliği. Tepe kısmındaki güç tuşunun yanında yer alan USB Type-C girişi üzerinden hızlıca şarj edebiliyoruz ve tam şarj olduğunda 10 güne kadar batarya ömrü söz konusu. Ancak arka ışıkların tamamen kapalı olduğu bir kullanımda bu süre 5 aya kadar çıkıyor. Kısacası daha uzun batarya ömrü istiyorsanız, arka ışıkları gerekmedikçe açık tutmamakta fayda var.



Bluetooth Düşük Enerji teknolojisini kullanan ve bu sayede üç kablosuz cihaza kolayca bağlanabilen MX Keys Mini, hemen her cihazla da uyumlu çalışıyor. 10 metreye kadar mesafede kullanılabiliyor. Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iPadOS yüklü cihazlarla rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu klavye, aynı zamanda Logi Bolt USB alıcı ile de tam uyumlu çalışıyor.

Renk tarafında ise Logitech bize 3 seçenek sunuyor: Açık gri, grafit ve pembe. Ayrıca bu klavye haricinde satın almak isterseniz de Logitech’in Master Serisi mouse’larına mutlaka göz atın derim. Böylece bu kullanışlı klavyeye sağlam bir takım arkadaşı edinmiş olursunuz.

